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Polêmica

Filha de Gugu chama carro que pode chegar a R$ 420 mil de 'Coisa'

Sofia queria ter um Porsche, mas tia não deu autorização. No lugar, ela ganhou um Dodge Charger e não ficou feliz

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 11:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2021 às 11:59
Sofia Liberato possui um Dodge Charger, cujo preço chega até 80 mil dólares (R$ 420 mil)
Sofia Liberato possui um Dodge Charger, cujo preço chega até 80 mil dólares (R$ 420 mil) Crédito: Instagram/@sofi_liberato
Sofia Liberato chamou atenção da internet para si nos últimos dias. Ela e sua irmã gêmea, filhas de Gugu Liberato, deram uma entrevista ao colunista Leo Dias acusando a tia, Aparecida Liberato, de mentir e tentar manipulá-las. Não bastasse, a jovem contou a situação que envolve o seu carro: um Dodge Charger, que pode chegar a custar R$ 420 mil e a moça chama de "Coisa" em suas redes sociais.
"Apresento pra vocês o 'Coisa', meu novo carro. Só tenho a agradecer a Deus", compartilhou no Instagram, em maio deste ano.
Segundo o Uol, o carro de Sofia tem preços estimados entre US$ 30 mil (cerca de R$ 160 mil) e US$ 80 mil, o que seria equivalente a cerca de R$ 420 mil. Em entrevista ao colunista, Sofia contou que, na verdade, queria comprar um Porsche, mas foi vetada pela tia.
"Ela disse que falou com a promotora, e informaram que eu não poderia ter esse carro, por ser de luxo, e eu ser uma criança de 17 anos, além de ser muito caro. Eu achei isso muito estranho, mas achei outro carro mais barato. Acabei comprando um pela metade do preço. Realmente não fiquei feliz"

REPERCUSSÃO

A forma como Sofia chama o veículo de luxo levou muita gente aos comentários da postagem para reclamar da atitude da jovem. "Força guerreira, passa seu pix pra gente poder ajudar, faz vaquinha online, sinto muito por vcs passarem tantas dificuldades", comentou uma internauta.
"Força, guerreira. O Brasil e o mundo estão com você nessa luta diária. Não aceite tal injustiça", ironizou outro.

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