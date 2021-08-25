Filhas de Gugu acusam tia, Aparecida Liberato, de mentir e tentar manipulá-las

Gugu Liberato com as filhas, Marina e Sofia Crédito: Reprodução/ Instagram

A morte de Gugu Liberato, após sofrer um acidente doméstico, em 2019, ainda está rendendo muita treta. De acordo com o jornalista Leo Dias, em sua coluna no portal Metrópoles, as filhas do apresentador, Marina e Sofia, acusaram a tia, Aparecida Liberato, de manipular e mentir para elas, especialmente em relação ao processo sobre a herança do pai.

"Minha tia e os advogados dizem que minha mãe não tinha união estável com meu pai, mas eles tinham sim, nós éramos uma família e só quem sabe a verdade somos nós, eu não sei porque eles não reconhecem minha mãe como companheira do meu pai, porque eu reconheço”, afirma Sofia.

"Antes eles queriam conversar comigo, mas quando eu discordei deles, não quiseram mais. Eles falaram que nunca vão aceitar que minha mãe era a companheira do meu pai e que era para gente não se meter em nada”, adiciona Marina.

Ainda conforme o colunista, Marina e Sofia, após perceberem que o advogado contratado por Aparecida não passava informações sobre o processo e não as ouvia em relação à união estável, resolveram pedir a emancipação e contrataram um advogado para que colocasse no processo a verdade sobre o relacionamento familiar.