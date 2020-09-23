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Saúde

Fernando Rocha conta que a mãe está com covid-19: 'descuidou'

'Achou que depois de tanto tempo em casa a vida já tinha 'voltado ao normal', escreveu apresentador, que fez alerta aos seguidores para manter a quarentena

Publicado em 23 de Setembro de 2020 às 16:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 set 2020 às 16:26
Fernanda Rocha e sua mãe, Sara
Fernanda Rocha e sua mãe, Sara Crédito: Instagram / @fernandorocha
O apresentador Fernando Rocha usou seu Instagram na noite de segunda-feira, 21, para contar que sua mãe foi diagnosticada com o novo coronavírus.
"Minha mãe, dona Sara, testou positivo para a covid-19. Está com sintomas leves, mas tem 80 anos. Achou que depois de tanto tempo em casa a vida já tinha 'voltado ao normal'. Descuidou", contou.

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Em seguida, fez um alerta aos seguidores: "O fato de estarmos cansados dessa quarentena não é um salvo-conduto. Não passou, não acabou. Se as ruas estão cheias, se tem muita gente por todo lado, isso não significa que o problema foi embora."
Confira a postagem de Fernando Rocha sobre a sua mãe abaixo:

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