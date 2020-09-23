Fernando Rocha conta que a mãe está com covid-19: 'descuidou'

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Minha mãe - dona Sara - testou positivo para o COVID. . Está com sintomas leves mas tem 80 anos. Achou que depois de tanto tempo em casa a vida já tinha voltado ao normal. Descuidou. . Mas essa luta não tem a nossa lógica. Ainda estamos longe do normal e talvez nunca seremos normais como antes. . O fato de estarmos cansados dessa quarentena não é um salvo-conduto. Não passou, não acabou. Se as ruas estão cheias, se tem muita gente por todo lado isso não significa que o problema foi embora. Não dá pra descuidar. Ninguém sabe quanto tempo ainda falta. Mas ainda falta.