Fernando Rocha conta que a mãe está com covid-19: 'descuidou'

O apresentador Fernando Rocha usou seu Instagram na noite de segunda-feira, 21, para contar que sua mãe foi diagnosticada com o novo coronavírus.
"Minha mãe, dona Sara, testou positivo para a covid-19. Está com sintomas leves, mas tem 80 anos. Achou que depois de tanto tempo em casa a vida já tinha 'voltado ao normal'. Descuidou", contou.
Em seguida, fez um alerta aos seguidores: "O fato de estarmos cansados dessa quarentena não é um salvo-conduto. Não passou, não acabou. Se as ruas estão cheias, se tem muita gente por todo lado, isso não significa que o problema foi embora."
Confira a postagem de Fernando Rocha sobre a sua mãe abaixo: