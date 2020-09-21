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Monique Evans diz que está com pneumonia e suspeita de Covid-19

A atriz ainda brincou que, apesar de estar tomando vários remédios, não vai tomar cloroquina

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 07:14

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2020 às 07:14
A modelo e atriz Monique Evans
A modelo e atriz Monique Evans Crédito: Reprodução/Instagram @moniquevansreal
A atriz Monique Evans, 64, afirmou em suas redes sociais neste domingo (20) que está com pneumonia e com suspeita de Covid-19. "Estou pálida e com olheira, mas estou me cuidando, tomando milhões de remédios e aguardando para fazer o exame", afirmou ela.
Monique, que teve um pouco de febre e falta de ar, está em isolamento no estúdio da namorada, Cacá Werneck, e deverá fazer o exame na próxima terça-feira (22). "No Rio eles não estão fazendo exame pelo plano. Eles marcam 10 dias depois, você pode até estar boa já. Mas fui à emergência e fiz a tomografia e deu pneumonia por Covid."
A atriz ainda brincou que, apesar de estar tomando vários remédios, não vai tomar cloroquina. "Nada de Cloroquina. Os remédios certos que o médico mandou e tenho que ficar de repouso, é um cansaço que vocês não têm noção. Não é uma gripezinha, é uma coisa muito pior, se puderem: fiquem em casa."
Ela ainda comentou que algumas pessoas já estão saindo sem necessidade, até mesmo para festas e reuniões sociais, inclusive sem usar máscaras "As pessoas estão achando que acabou. É um desrespeito sair sem máscara, desrespeito se aglomerar e depois chegar em casa ou pegar um Uber e passar pra alguém", afirmou.

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Outra celebridade que confirmou estar com Covid-19 neste final de semana é a atriz Juliana Paes, 41, que, apesar do diagnóstico positivo está "bem e assintomática".

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