Monique Evans diz que está com pneumonia e suspeita de Covid-19

A atriz ainda brincou que, apesar de estar tomando vários remédios, não vai tomar cloroquina. "Nada de Cloroquina. Os remédios certos que o médico mandou e tenho que ficar de repouso, é um cansaço que vocês não têm noção. Não é uma gripezinha, é uma coisa muito pior, se puderem: fiquem em casa."