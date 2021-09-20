Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Luto

Famosos lamentam morte do ator Luis Gustavo

Ator interpretou Beto Rockefeller e morreu devido a um câncer, aos 87 anos
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

20 set 2021 às 12:39

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 12:39

Luis Gustavo
Luis Gustavo Crédito: Raquel Cunha/TV Globo
Diversos famosos usaram as redes sociais neste domingo (19) para lamentar a morte de Luis Gustavo, aos 87 anos. O ator não resistiu a um câncer no intestino, do qual tratava desde 2018.
A informação foi dada pelo seu sobrinho, o também ator Cassio Gabus Mendes, via redes sociais. "Luis Gustavo! Informo que meu querido Tatá, faleceu hoje, vítima de câncer! Descanse na luz e na paz! Obrigado por tudo, meu amado tio", escreveu Mendes.
"Nosso que notícia triste, Tatá você se foi. nosso querido Luiz Gustavo. Meu carinho ao Cássio e Tato e à família. Que saudades" escreveu Boninho, diretor na Globo.
"Luiz Gustavo era sempre a força viva da alegria. Grande colega, generoso, companheiro de todos os momentos, ator importantíssimo na dramaturgia nacional! Como justificar sua ausência? Vai ser difícil substitui-lo. Deixa uma saudade incrível! Para mim fica um vazio no coração! Mas Deus sabe de tudo, descanse em paz", escreveu o ator Ary Fontoura.
A atriz Carolina Dieckmann lembrou a vivência com o ator e disse que ele e Domingos Montagner estão juntos agora. "ahhhh, Tatá! Você era gentileza e doçura, além do talento extraordinário e um carisma arrebatador. Deus deve estar te dando um daqueles abraços de q vamos sentir mais saudade. Agora você e Domingos estão juntos... e, um dia, estaremos todos", escreveu a atriz.
O ator Eri Johnson falou sobre o talento de Luis Gustavo. "Nosso querido e talentoso Táta saiu de cena aqui na terra. Foi dar show de interpretação no céu, você foi uma fonte de inspiração para mim, um grande homem, amigo, ator, mestre", escreveu Johnson

VEJA AS HOMENAGENS

Veja Também

Famosos lamentam morte de Dudu Braga, filho de Roberto Carlos

Artistas, personalidades e políticos lamentam morte de Sérgio Mamberti

Paul McCartney e Ringo Starr lamentam morte de Charlie Watts

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Lançamento em Itaparica foca em locação de curta temporada com studios e 1 quarto
Imagem de destaque
Ato na Praia de Camburi vai lembrar vítimas de feminicídio no ES
Imagem de destaque
Governador do ES anuncia suspensão de PMs envolvidos em morte de mulheres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados