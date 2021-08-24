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Rolling Stones

Paul McCartney e Ringo Starr lamentam morte de Charlie Watts

Baterista veterano dos Rolling Stones morreu na manhã desta terça-feira (24) em Londres; aos 80 anos, Charlie Watts já não iria participar da nova turnê dos Stones

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 16:30

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

24 ago 2021 às 16:30
Charlie Watts baterista da banda Rolling Stones morreu aos 80 anos. Na imagem, ele aparece tocando na
Charlie Watts baterista da banda Rolling Stones morreu aos 80 anos. Na imagem, ele aparece tocando na "Latin America Ole Tour", em Santiago (Chile), em 2016 Crédito: REUTERS/Rodrigo Garrido/Folhapress
De Ringo Starr a Lulu Santos, artistas lamentam nas redes sociais a perda de Charlie Watts, baterista dos Rolling Stones que morreu na manhã desta terça-feira (24) em um hospital de Londres com a família.
Aos 80 anos, Charlie Watts já não iria participar da nova turnê dos Stones, que teria 13 apresentações nos Estados Unidos até novembro.
Ele estava afastado da carreira musical por problemas de saúde e havia passado por uma cirurgia de emergência recentemente.
Baterista dos Beatles, Ringo Starr publicou no Twitter uma foto em que entrega uma baqueta a Watts. "Deus abençoe Charlie Watts. Vamos sentir sua falta, cara. Paz e amor para a família", afirmou. Já Lulu afirmou, na mesma rede social, que "Charlie está bem agora".
Em vídeo, o também ex-beatle Paul McCartney se disse "muito triste" pela morte de Watts. "Ele era um cara encantador. Sabia que ele estava doente, mas não tão doente. Desejo muito amor para sua família, esposa, amigos e familiares. Condolências aos Stones. É um baque enorme para eles, porque Charlie era uma lenda, um baterista fantástico, firme como uma rocha. Vamos te amar para sempre, Charlie. Você foi um homem fantástico. Muitas condolências à família."
Elton John também lamentou a morte com a publicação de uma foto ao lado de Watts. "Um dia muito triste. Charlie Watts foi o baterista perfeito. Um homem estiloso e um parceiro brilhante. Minhas profundas condolências a Shirley, Seraphina, Charlotte e,claro, aos Rolling Stones."
O cantor Jonh Mayer foi sucinto, mas poético ao lamentar a perda. "Economia de movimento, epítome do cool. Descanse em paz, Charlie Watts", publicou no Instagram com uma foto do baterista.
Paul Stanley, líder do grupo Kiss, também compartilhou uma foto de Watts, no Twitter. "Notícia péssima. Um dos verdadeiros e eternos ícones e a base dos Stones. Difícil diferir a perda. Muito triste", escreveu.
O fundador da banda britância The Kinks, Dave Davie, utilizou a mesma rede social para prestar condolência à família.
"Em choque total. Charlie Watts foi um cara adorável. Sentiremos muito sua falta. Minha mais profunda compaixão à sua esposa, à banda, à família e aos amigos. Eu costumava encontrá-lo no trem quando ia a Devon muitos anos atrás. Ele era um baterista excelente e um homem inigualável", publicou.

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