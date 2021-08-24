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Charlie Watts, baterista do Rolling Stones, morre aos 80 anos

Músico morreu no hospital de Londres e cercado por sua família, diz jornal

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 14:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2021 às 14:09
Baterista do Rolling Stones, Charlie Watts morreu aos 80 anos, nesta terça-feira (24), em Londres, na Inglaterra. A informação foi confirmada pelo agente do músico, Bernard Doherty, que não disse o motivo da morte.
"É com imensa tristeza que anunciamos a morte de nosso amado Charlie Watts", escreveu o agente.
"Charlie era um querido marido, pai e avô e, também como membro dos Rolling Stones, um dos maiores bateristas de sua geração. Pedimos gentilmente que a privacidade de sua família, membros da banda e amigos próximos seja respeitada neste momento difícil", completou.
Segundo o jornal Daily Mail, Watts morreu no hospital de Londres e estava cercado por sua família. No início do mês, o agente informou que o músico passou passar por um "procedimento médico não especificado" e "totalmente bem-sucedido", mas ficaria de fora da turnê da banda nos Estados Unidos - prevista para começar no dia 26 de setembro - para se recuperar.

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"Com os ensaios começando em algumas semanas, isso é muito decepcionante para dizer o mínimo, mas também é justo afirmar que ninguém previu isso", afirmou Watts no anúncio feito em agosto.
"Depois de todo o sofrimento causado pela Covid, eu realmente não quero desapontar os fãs do Stones que já estão com seus ingressos com mais um anúncio de adiamento ou cancelamento. Por isso, pedi para meu grande amigo Steve Jordan para me substituir", disse Watts em comunicado.
Segundo o G1, Watts passou por um tratamento contra o câncer em 2004. Na época, Jordan também assumiu o posto do baterista nos shows.

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