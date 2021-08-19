Morre aos 82 anos ator de 'Kill Bill', por complicações da Covid-19

O ator japonês Sonny Chiba, que interpretou Hattori Hanzo no filme 'Kill Bill', faleceu nesta quinta-feira (19) aos 82 anos, por complicações da Covid-19.
Segundo o site Independent, o artista estava internado desde o dia 8 de agosto, desenvolveu uma pneumonia com a doença e acabou não resistindo.
Sonny Chiba iniciou sua carreira no final da década de 1950 e ganhou notoriedade nos anos 70 após protagonizar a franquia 'Yakuza Cop'.
O astro também foi um dos fundadores do Japan Action Club (JAC), organização criada para ajudar na carreira de outros atores japoneses. Além de Kill Bill, Chiba estrelou filmes e programas de TV, como 'Street Fighter' e 'Velozes e Furiosos: Desafio em Tóquio'