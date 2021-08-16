Morre, aos 77 anos, o publicitário e marqueteiro político Duda Mendonça

Morreu nesta segunda-feira (16), aos 77 anos, o publicitário Duda Mendonça. Ele estava internado no hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, há dois meses, onde fazia tratamento para um câncer no cérebro. A informação é do colunista Lauro Jardim, de O Globo.

Duda Mendonça, um dos publicitários mais importantes do país, além de gerir uma das maiores agências de publicidade da América Latina, a DM9, também fez carreira como marqueteiro político, tendo como destaque a campanha vitoriosa de Lula em 2002, criando na ocasião o slogan "Lulinha, Paz e Amor". Mendonça também trabalhou com nomes como Paulo Maluf, Miguel Arraes, Ciro Gomes, e Paulo Skaf.

Em 2005, em depoimento à CPI dos Correios, Mendonça confessou ter recebido R$ 10,5 milhões pela campanha à eleição de Lula via caixa 2. Ele chegou a virar réu no processo do Mensalão, mas foi absolvido em 2012 pelo Supremo Tribunal Federal.

Os ministros concluíram que ele não teria como saber se era ilícita a origem de R$ 10,3 milhões que recebeu em 2002 na campanha de Lula ao Palácio do Planalto.

Anos mais tarde, em 2016, teve seu nome envolvido na Operação Lava Jato , sob suspeita de ter recebido R$ 10 milhões para o grupo político do presidente Michel Temer delatado por executivos da Odebrecht.

Em 2017, seguindo o caminho de outros dois publicitários do PT, João Santana e Mônica Moura, o marqueteiro assinou um acordo de delação premiada com a Polícia Federal