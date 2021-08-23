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Morre, aos aos 66 anos, o guitarrista Paulo Rafael

Artista de 66 anos também já trabalhou com nomes como Caetano Veloso, Elba Ramalho e Geraldo Azevedo

Publicado em 23 de Agosto de 2021 às 13:14

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

23 ago 2021 às 13:14
O músico Paulo Rafael morreu em decorrência de um câncer
O músico Paulo Rafael morreu em decorrência de um câncer Crédito: Instagram/ @paulorafaelgtr
O músico Paulo Rafael morreu nesta segunda-feira, 23, aos 66 anos de idade. Referência da guitarra no País, ele fazia parte da banda de Alceu Valença e do Ave Sangria. O artista estava internado em tratamento de um câncer no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, porém não resistiu e morreu. As informações foram compartilhadas nas redes sociais de Paulo.
No Instagram, os familiares e famosos, como o músico André Prando, lamentaram a perda. "Mestre. Descanse em paz e siga em nossos corações", escreveu o capixaba.
O velório será nesta terça-feira, 24, no Cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro. O corpo de Paulo Rafael será cremado às 13h15.
O guitarrista teve uma parceria de mais de 40 anos com Alceu Valença, além de várias participações como produtor de nomes consagrados da música como Zé Ramalho, Geraldo Azevedo, Elba Ramalho e Lobão. Foi ele quem escreveu o arranjo da música Vaca Profana, de Caetano Veloso, na gravação feita por Gal Costa.

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