Morre, aos aos 66 anos, o guitarrista Paulo Rafael

O músico Paulo Rafael morreu em decorrência de um câncer Crédito: Instagram/ @paulorafaelgtr

O músico Paulo Rafael morreu nesta segunda-feira, 23, aos 66 anos de idade. Referência da guitarra no País, ele fazia parte da banda de Alceu Valença e do Ave Sangria. O artista estava internado em tratamento de um câncer no Hospital Samaritano, no Rio de Janeiro, porém não resistiu e morreu. As informações foram compartilhadas nas redes sociais de Paulo.

No Instagram, os familiares e famosos, como o músico André Prando, lamentaram a perda. "Mestre. Descanse em paz e siga em nossos corações", escreveu o capixaba.

O velório será nesta terça-feira, 24, no Cemitério da Penitência, no Rio de Janeiro. O corpo de Paulo Rafael será cremado às 13h15.