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Casório

Chico Buarque e Carol Proner vão se casar em Petrópolis (RJ)

O pedido da união foi divulgado no Diário Oficial da Justiça do Rio de Janeiro

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 14:29

Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

24 ago 2021 às 14:29
O cantor e a advogada namoram desde 2017
O cantor e a advogada namoram desde 2017 Crédito: Instagram/@pronercarol
Chico Buarque vai se casar aos 77 anos com a advogada Carol Proner, de 47. O casal está junto há cerca de quatro anos e fez o pedido da união civil no cartório em Petrópolis (RJ), divulgado no Diário Oficial da Justiça do Rio de Janeiro na quarta-feira passada, dia 18. O músico e compositor teve um longo casamento com a atriz Marieta Severo - a união durou 33 anos, de 1966 a 1999. Eles tiveram três filhas: Silvia, 52, Helena, 50, e Luísa, 45.
Já Carol é jurista e professora de Direitos Humanos da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e tem dois filhos: o fotógrafo Francisco Proner, 21, e Bárbara, 20, frutos de seu casamento com o advogado Wilson Ramos Filho. Recentemente ela teve uma neta, Elis, filha de Bárbara. Chico e Carol Proner são muito discretos com a vida pessoal e raramente postam fotos juntos.

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