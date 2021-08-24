Chico Buarque e Carol Proner vão se casar em Petrópolis (RJ)

Chico Buarque vai se casar aos 77 anos com a advogada Carol Proner, de 47. O casal está junto há cerca de quatro anos e fez o pedido da união civil no cartório em Petrópolis (RJ), divulgado no Diário Oficial da Justiça do Rio de Janeiro na quarta-feira passada, dia 18. O músico e compositor teve um longo casamento com a atriz Marieta Severo - a união durou 33 anos, de 1966 a 1999. Eles tiveram três filhas: Silvia, 52, Helena, 50, e Luísa, 45.