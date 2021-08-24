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Claudia Leitte parcela dívida de R$ 33 mil com condomínio, diz colunista

Valor é referente a taxas de condomínio de um edifício comercial, em Salvador, segundo Fábia Oliveira

Publicado em 24 de Agosto de 2021 às 10:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2021 às 10:33
Em vídeo, a cantora Claudia Leitte pede desculpas por não ter se indignado em meio à pandemia
A cantora Claudia Leitte Crédito: Instagram/@claudialeitte
Claudia Leitte chegou a um acordo com o síndico do edifício comercial em que a cantora possui quatro salas, localizado no bairro Caminho das Árvores, em Salvador. Segundo a colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia, o condomínio moveu uma ação contra a cantora para o pagamento da dívida de pouco mais de R$ 33 mil de taxas atrasadas.
O débito seria referente às taxas mensais de condomínio, que giram em torno de R$ 500, entre os meses de janeiro de 2020 a fevereiro de 2021. De acordo com a colunista, no último dia 23 de julho as partes entraram em acordo para o pagamento de uma entrada de R$ 5 mil e o restante do valor dividido em 16 prestações. Com o parcelamento, a dívida passa dos R$ 53 mil, incluindo honorários advocatícios.
Segundo a publicação, o advogado de Claudia também pede a retirada do nome da artista da ação, visto que estaria causando prejuízos à mesma por enfrentar dificuldades para obter crédito na praça. A sentença é assinada pelo juiz Carlos C. R. de Cerqueira Jr., da 6ª Vara Cível de Salvador, na Bahia.

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