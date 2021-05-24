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Claudia Leitte irrita fãs com declaração no Altas Horas: "Falta de noção"

Internautas até exaltaram Ana Maria Braga e Deborah Secco, outras duas convidadas do programa, que se posicionaram após a fala confusa da cantora
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 mai 2021 às 08:28

Publicado em 24 de Maio de 2021 às 08:28

A apresentadora Ana Maria Braga reage à fala de Claudia Leitte durante o Altas Horas
A apresentadora Ana Maria Braga reage à fala de Claudia Leitte durante o Altas Horas Crédito: Globo/Reprodução
A cantora Claudia Leitte gerou uma onda de polêmica na internet depois de dar uma declaração confusa no Altas Horas do último sábado (22). 
Ela estava ao lado de Ana Maria Braga e Deborah Secco quando foi questionada por Serginho Groisman sobre indignação. 
"A minha indignação? Eu tenho um coração pacificador, Serginho. Eu me indigno, sou capaz de virar tudo pelo avesso, de chutar as barracas, mas todo mundo tem um lugar onde pode brilhar uma luz para desfazer o que está acontecendo. E se essa luz se acende, obviamente, não vai ter escuridão. Acho que eu me declarei", disse ela. 
Logo, Deborah retrucou com sua fala: "O que me indigna mesmo é a gente normalizar as piores coisas e seguir adiante". 
Ana Maria Braga também pediu a palavra para dar sua opinião: "A falta de vacina hoje no Brasil. Não podemos achar isso normal". 
Os fãs não perdoaram e criticaram a loira na web. "Com tudo que está acontecendo, Claudia Leitte é incapaz de contar uma indignação. De saco cheio dessa positividade fruto de uma alienação intencional", disse um internauta, no Twitter. 

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Outro comentou: "Engana-se quem atribui um esvaziamento de pensamento para a falta de indignação da Claudia Leitte, quem se silencia no país com mais de 440 mil mortes está repleto de ideologia, mesmo que tenha vergonha de assumir". "A Cláudia Leitte é uma fonte constante de constrangimento e falta de noção, né", ponderou outra internauta. 

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