Marido de Sandy diz que teve de carregá-la para vomitar antes de show

No último episódio da série "Nossa História", exibido neste domingo (23) na Globo, Lucas Lima, 38, marido de Sandy, 38, fez uma revelação sobre os bastidores de um dos shows da turnê da banda em 2019. No programa, que conta a história da dupla Sandy e Júnior, o músico e produtor da turnê falou sobre quando a esposa passou mal na véspera do show de gravação do DVD e quase teve de cancelar a apresentação.
"Três horas da manhã e eu tive de carregar a Sandy até o banheiro para vomitar", revelou Lima. A cantora disse que havia contraído rotavírus do filho Theo, que passou mal enquanto voltavam do show em Portugal.
"Eu não consigo ter força para levantar da cama, como eu é que eu vou ter força para fazer um show? Eu tomei banho sentada naquele dia", falou Sandy. "Eu nunca tinha visto ela passando mal nesse nível. Eu nunca tinha visto ela derrubada nesse nível, e ela já ficou doente a vida inteira, isso acontece, é normal. Mas aquilo era um negócio que eu olhei e falei que não tinha a menor condição", disse Lucas Lima.
O irmão de Sandy, Júnior Lima, 37, relatou a mensagem que a irmã mandou no dia para a equipe. "Gente, é possível que não role, tô muito mal. É capaz de a gente ter de cancelar o show", disse. Sandy revelou que as pessoas não acreditavam na gravidade da situação, respondendo que iria dar tudo certo e que ela iria estar no show naquele dia à noite.
Enquanto Júnior fazia a passagem de som no palco naquele dia em São Paulo, ele revelou para os fãs presentes que a situação da irmã não era favorável para realizar a apresentação. "Eu subi para fazer a passagem de som e a Sandy estava em Campinas ainda", comentou Júnior Lima.
Um médico foi chamado para atender Sandy em sua casa. A cantora melhorou e conseguiu realizar a apresentação programada.
Hoje foi exibido o último episódio da série na Globo. A produção se encontra disponível na íntegra no Globoplay.
TURNÊ LUCRATIVA
A turnê da dupla Sandy e Junior não foi sucesso somente no Brasil. De acordo com ranking feito pela Pollstar, publicação voltada ao mercado de shows, e divulgado pelo jornal The Washington Post, "Nossa História" foi a segunda turnê mais lucrativa do ano. A liderança ficou com Elton John.
Os shows que marcaram o retorno da dupla foram anunciados em março e tiveram início dia 12 de julho. Ao todo, os irmãos fizeram 18 shows, 16 em capitais brasileiras, um em Portugal e outro nos Estados Unidos. A lista foi baseada na média bruta em bilheteria por cidade na qual a turnê passou e preço médio dos ingressos.
Quando anunciou a turnê, Junior fez questão de ressaltar que não seria uma volta da dupla, mas um momento pontual para celebrar e revisitar o passado. "As nossas carreiras individuais continuam", destacou. "É uma celebração daqueles 17 anos mágicos que vivemos, em que a gente estava se transformando em quem a gente é hoje", afirmou Sandy.
Os irmãos disseram também que desde 2007, quando anunciaram a separação, recebiam propostas para voltar, mas só agora se sentiram preparados.
"A gente queria estar com os nossos projetos individuais mais consolidados até para não confundir a cabeça das pessoas. E agora, individualmente, estamos mais seguros para fazer essa brincadeira e voltar ao passado", completou Junior.
Veja os cinco primeiros colocados:
1. Elton John: US$ 2.870.863; US$ 130,86 (R$ 11.993 milhões e R$ 546,69 )
2. Sandy e Junior; US$ 2.260.403: US$ 54,38 (R$ 9.443 milhões e R$ 227,18)
3. Phil Collins: US$ 2.145.965; US$ 144,69 (R$ 8.965 milhões e R$ 604,47)
4. Guns N 'Roses: US$ 2.003.111; US$ 127,13 (R$ 8.368 milhões e R$ 531,11)
5. Muse: US$ 1.921.982; US$ 85,11 (R$ 8.029 milhões e R$ 355,56 )