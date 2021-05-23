Ex-BBB Arthur é vacinado contra Covid e explica: "Sou educador físico"

O capixaba Arthur Picoli foi vacinado contra a Covid-19 na sexta-feira (21) e, após ser criticado nas redes sociais, divulgou vídeo no Instagram para explicar aos seguidores sobre o motivo de ter tomado o imunizante. Nos stories da rede social – que ficam no ar por 24 horas e já não estão mais disponíveis – o ex-BBB informou que tomou a primeira dose da vacina por ser educador físico.
O cachoeirense foi imunizado no Rio de Janeiro, onde mora. Na cidade, teve início, na sexta, a vacinação de profissionais da saúde com 26 anos de idade ou mais. O participante do BBB 21 tem 26 anos de idade e é formado em Educação Física, ou seja, se enquadra nas delimitações do governo carioca e do Ministério da Saúde para receber a dose do imunizante.
"Eu sou licenciado e também tenho, sim, o bacharel em Educação Física. Eu comecei minha carreira na área da licenciatura. Então, na vertente pedagógica, foi onde comecei nos projetos sociais. E também nas escolas que trabalhei, nas escolas da rede pública de ensino de Cachoeiro de Itapemirim. Então, eu podia sim me vacinar hoje (sexta-feira)", disse Arthur, no vídeo.
Nesta fase da vacinação contra a Covid-19, conforme divulgado pela Prefeitura do Rio de Janeiro, estão aptos a receberem o imunizante médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêutico, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais de educação física, médicos veterinários e os respectivos técnicos e auxiliares.
Em março deste ano, o Ministério da Saúde divulgou um ofício com as orientações para a vacinação da categoria dos trabalhadores da saúde. Na descrição do documento, a pasta inclui os profissionais de educação física como parte do grupo prioritário.