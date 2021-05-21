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Ex-BBB capixaba Arthur se choca ao ganhar estrela de fãs: "Doidos"

Capixaba do BBB 21 mostrou registro da estrela que ganhou dos fãs no Instagram e se disse surpreso com o mimo intergaláctico

Publicado em 21 de Maio de 2021 às 09:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2021 às 09:20
O ex-BBB Arthur Picoli
O ex-BBB Arthur Picoli Crédito: Vinny Nunes/Reprodução/Instagram @arthurpicoli
Arthur Picoli, o capixaba de Conduru do BBB 21, ganhou um presente para lá de inusitado nesta quinta-feira (20) de alguns fãs. Ele acabou compartilhando o mimo em suas próprias redes sociais.
Ex-BBB Arthur se choca ao ganhar estrela de fãs:
Ex-BBB Arthur se choca ao ganhar estrela de fãs: "Doidos" Crédito: Reprodução/Instagram
"Eu achava que vocês eram doidos, mas agora...", disse ele, brincando com fãs e amigos mais próximos. "Eu ganhei uma estrela. Vocês não têm noção!", contou, espantado. 

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Assim que revelou se tratar de um astro na galáxia, Arthur continuou dizendo que se surpreendeu com o presente e disse que, até então, o mimo mais inusitado que ele havia recebido era uma roupa de cama do quarto do líder. "Mas agora eu ganhei uma estrela, ela está registrada", concluiu. 

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