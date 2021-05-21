Ex-BBB capixaba Arthur se choca ao ganhar estrela de fãs: "Doidos"

Arthur Picoli, o capixaba de Conduru do BBB 21, ganhou um presente para lá de inusitado nesta quinta-feira (20) de alguns fãs. Ele acabou compartilhando o mimo em suas próprias redes sociais.
"Eu achava que vocês eram doidos, mas agora...", disse ele, brincando com fãs e amigos mais próximos. "Eu ganhei uma estrela. Vocês não têm noção!", contou, espantado.
Assim que revelou se tratar de um astro na galáxia, Arthur continuou dizendo que se surpreendeu com o presente e disse que, até então, o mimo mais inusitado que ele havia recebido era uma roupa de cama do quarto do líder. "Mas agora eu ganhei uma estrela, ela está registrada", concluiu.