Ex-BBB capixaba Arthur se choca ao ganhar estrela de fãs: "Doidos"

O ex-BBB Arthur Picoli Crédito: Vinny Nunes/Reprodução/Instagram @arthurpicoli

Arthur Picoli, o capixaba de Conduru do BBB 21, ganhou um presente para lá de inusitado nesta quinta-feira (20) de alguns fãs. Ele acabou compartilhando o mimo em suas próprias redes sociais.

Ex-BBB Arthur se choca ao ganhar estrela de fãs: "Doidos" Crédito: Reprodução/Instagram

"Eu achava que vocês eram doidos, mas agora...", disse ele, brincando com fãs e amigos mais próximos. "Eu ganhei uma estrela. Vocês não têm noção!", contou, espantado.