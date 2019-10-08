Ex-BBB sensualiza com corpão sarado em ensaio picante nos EUA

Publicado em 8 de outubro de 2019 às 08:49
- Atualizado há 6 anos
O modelo Rafael Licks, de 26 anos, fez fama ao participar do "Big Brother Brasil 15", na Globo. Depois disso, passou um tempo recluso e neste 2019 volta com tudo à cena internacional. Agora, o bonitão acaba de estampar as páginas da revista Brazilian Male Model, especializada em homens brasileiros, que circula nos Estados Unidos.
Nesse meio tempo, o gaúcho fez uma especialização como chef, em Gastronomia, e já visitou várias partes do mundo para conhecer das mais variadas classes de culinária.
E, a quem interessar possa, ele não é o único ex-BBB que já exibiu o corpão sarado nas páginas dessa mesma publicação. O participante do "BBB 14" Diego Grossi, que também é modelo, já posou para a revista e, mais recentemente, Maycon Santos, do "BBB 19", também participou de dois editoriais do encarte.
