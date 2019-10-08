Home
Ex-BBB sensualiza com corpão sarado em ensaio picante nos EUA

O modelo gaúcho Rafael Licks mostrou que está com tudo nessa volta à mídia internacional. Bonitão foi clicado pelo fotógrafo Marcio Farias em fotos picantes

Redação de A Gazeta

Publicado em 8 de outubro de 2019 às 08:49

 - Atualizado há 6 anos

Rafael Licks, modelo e ex-BBB, em ensaio para a Brazilian Male Model, revista dos EUA que mostra beldades brasileiras Crédito: Marcio Farias

O modelo Rafael Licks, de 26 anos, fez fama ao participar do "Big Brother Brasil 15", na Globo. Depois disso, passou um tempo recluso e neste 2019 volta com tudo à cena internacional. Agora, o bonitão acaba de estampar as páginas da revista Brazilian Male Model, especializada em homens brasileiros, que circula nos Estados Unidos. 

Nesse meio tempo, o gaúcho fez uma especialização como chef, em Gastronomia, e já visitou várias partes do mundo para conhecer das mais variadas classes de culinária. 

E, a quem interessar possa, ele não é o único ex-BBB que já exibiu o corpão sarado nas páginas dessa mesma publicação. O participante do "BBB 14" Diego Grossi, que também é modelo, já posou para a revista e, mais recentemente, Maycon Santos, do "BBB 19", também participou de dois editoriais do encarte. 

  Crédito: Marcio Farias
  Crédito: Marcio Farias
  Crédito: Marcio Farias

