Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Carreira

Esposa diz que Alok bloqueou agenda para se dedicar à paternidade

Médica falou sobre preparativos e diz que cortou açúcar da dieta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2019 às 11:46

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 11:46

Alok e Romana Novais se casaram no Cristo Redentor, em janeiro de 2019 Crédito: Instagram/@rubenscerqueira / @michelcastro
Romana Novais, 27, se abriu para seus seguidores do Instagram neste domingo (17) e respondeu a algumas perguntas de fãs. No sétimo mês de gestação, a médica falou principalmente sobre a espera do bebê que terá com Alok, 28, que se chamará Ravi.
"Estou positiva, me preparando para o melhor. E muito ansiosa para viver esse momento", escreveu ela em seus stories. Segundo a médica, Alok, que ainda tem nove apresentações neste mês, deixará o trabalho um pouco de lado para dar total assistência à esposa e filho.
"O Alok bloqueou a agenda dele durante um mês para se dedicar à paternidade ao meu lado", disse. Passado o mês de novembro, o cantor deve voltar aos palcos somente nos dias 27, 28 e 29 de dezembro, para encerramento do ano.

Veja Também

Alok vira personagem de videogame e toca no mundial do 'Free Fire'

Alok ocupa 11ª posição de melhor DJ do mundo pela DJ Mag

Rock in Rio anuncia Alok como primeira atração confirmada para 2021

Romana ainda disse que estava se preparando para ter um parto normal ou "cesárea que seja humano", com uma equipe de partos humanizados, e que está se alimentando bem, "ainda mais agora na gestação, penso ainda mais no que estou transferindo para ele".
"Obviamente que eu comi muitas vezes o que tive vontade. Mas estou fazendo acompanhamento com nutricionista especializada em gestação que me avalia sempre e me ajuda nessa questão", contou. Ela afirmou, ainda, que cortou açúcar da dieta para diminuir a quantidade de citocinas inflamatórias.
Um dos maiores problemas que teve durante a gestação, segundo ela, foi a inconsistencia de humor, que a deixava muito irritada. "Na época recorri a yoga", contou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista
Imagem de destaque
'É guerra, não ganância': o que ameaça o pacote de Lula para segurar o preço do diesel

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados