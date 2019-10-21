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Alok ocupa 11ª posição de melhor DJ do mundo pela DJ Mag

Dimitri Vegas & Like Mike e Martin Garrix estão no topo de avaliação de revista britânica

Publicado em 21 de Outubro de 2019 às 18:39

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 out 2019 às 18:39
O DJ Alok no Rock In Rio 2019 Crédito: Instagram/@alissondmphoto
O brasileiro Alok, 28, subiu duas posições na lista da revista britânica DJ Mag e alcançou o posto de 11º melhor DJ do mundo. Essa é a posição mais elevada conquistada por um brasileiro nesse ranking.
Na avaliação da revista, que é uma das principais publicações mundiais dedicadas à música eletrônica, o brasileiro só cresce: em 2017 ele havia ficado em 19º lugar, e em 2018 ficou em 13º.
Dominam a lista deste ano Dimitri Vegas & Like Mike, seguido de Martin Garrix, David Guetta, Armin van Buuren e Marshmello. Ainda compõem a lista Tiësto, Afrojack, Steve Aoki e Hardwell -este último, atrás de Alok, depois de ser número um em 2013 e 2014, e estar no Top 3 nos últimos ano.
Outros brasileiros que ocupam a lista são Vintage Culture, que desceu 28 posições, ficando em 47º lugar, e a dupla Cat Dealers, que está em 46º.
Em um de seus shows, no festival Tomorrowland na Bélgica deste ano, Alok anunciou que seria pai. Em setembro ele revelou que o menino que ele e Romana Novais esperam será chamado de Ravi. 
Esta não é a primeira vez que o casal espera por um primeiro filho. No início de 2018, Novais teve um aborto espontâneo e acabou perdendo o filho, que estava com sete semanas de vida.

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Alok e a médica Romana se casaram em janeiro deste ano aos pés do Cristo Redendor, no nascer do sol. Em uma cerimônia reservada para as 30 pessoas mais próximas do casal, todos, inclusive o noivo, vestiram branco.
Mais recentemente, durante uma apresentação na Oktoberfest de Igrejinha (Rio Grande do Sul), o DJ anunciou que doaria todo o seu cachê para a festa. "Como que eu não vou fazer a minha parte se tem mais de três mil pessoas que fazem isso acontecer de forma voluntária. É o mínimo que eu podia fazer, eu amei essa cidade e eu vou guardar vocês no fundo do coração", anunciou o artista.

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