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Pai de menino

Alok anuncia qual será o nome de seu filho com Romana Novais

O DJ anunciou o nome do seu primeiro filho no seu perfil no Instagram
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 set 2019 às 19:13

Publicado em 11 de Setembro de 2019 às 19:13

DJ Alok e sua esposa, Romana Crédito: Reprodução/Instagram
Alok anunciou o nome do filho que terá com sua esposa, Romana Novais, em seu Instagram, nesta quarta-feira, 11. "Nosso filho vai se chamar Ravi", revelou o DJ.
Sua esposa, Romana Novais, escreveu explicando a escolha do nome: "Ravi, meu filho, você carrega a simbologia do sol e reflete portanto a luz, o poder... E é exatamente isso... Te sentimos desde quando você só estava nos planos de Deus e você foi forte e chegou para mostrar que, por mais que existam dias cinzentos, o sol sempre aparece".
> Alok e Romana Novais descobrem que 1º filho será um menino
"Apesar do significado ser lindo, pra ser sincera, naquela época, escolhi mais por ser um nome diferente, em sânscrito, para combinar com o nome do Alok, e por estar ligado à natureza", prosseguiu.

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