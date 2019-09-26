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Críticas

Alok rebate Roberta Miranda e diz que há preconceito contra o trabalho de DJ

O DJ também fez um convite para Roberta para eles tocarem juntos: 'Gostaria muito de dividir o palco com ela, para ela entender mais meu trabalho', finalizou
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 set 2019 às 19:42

Publicado em 26 de Setembro de 2019 às 19:42

18/03/2019 - DJ Alok e Roberta Miranda Crédito: Instagram / @alok | Instagram / @robertamiranda
Alok, 27, rebateu nesta segunda-feira (18) comentário feito por Roberta Miranda, 62, de que trabalho de DJ é "apertar o botão". Ele disse não acreditar que a cantora fez a afirmação com o intuito de ofendê-lo, mas lembrou que a sua profissão ainda é cercada de muitos preconceitos. 
"Eu acredito que ela não falou isso com o intuito de me ofender, até porque ela aparenta ser uma pessoa muito bem-humorada. Mas eu acho importante levantar esse ponto, porque tem muito preconceito em relação ao trabalho do DJ. Meus pais são DJs há mais de vinte anos. Eu sei o quanto fui motivo de piadas nas escolas quando dizia que meus pais eram DJs, porque ninguém entendia, por isso eu não culpo ela. Talvez, não faça parte da realidade dela", declarou em vídeos publicados no Stories do seu Instagram.
Ele disse também que passou mais de três meses para produzir a nova música, "All the Lies", e que a profissão envolve processos de criatividade e desenvolvimento de letras. "Passei um dia inteiro no estúdio para aí então ir no Faustão e apertar o play", disse. 
O DJ também fez um convite para Roberta para eles tocarem juntos: "Gostaria muito de dividir o palco com ela, para ela entender mais meu trabalho", finalizou.
A confusão começou na noite de domingo (17), quando Alok se apresentou no programa Domingão do Faustão (Globo). Roberta Miranda fez uma pergunta aos seus seguidores no Twitter: "Alguém poderia me responder qual o trabalho do DJ???"
Um internauta respondeu que era "fazer música", ao que ela rebateu: "A música já está feita amigo kkkk". 
Em seguida, ela postou outro comentário e ainda ironizou o fato de comentarem que ela estaria atacando o DJ.  "Resposta 'apertar o botão'. Obrigada!!! Já responderam logo (Roberta ataca Alok ... a Roberta não ataca este lindo pois ele é casado kkkkkk)."

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