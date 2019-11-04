Alok vira personagem de videogame e toca no mundial do 'Free Fire'

O DJ Alok no Rock In Rio 2019 Crédito: Instagram/@alissondmphoto

A desenvolvedora Garena e o DJ brasileiro Alok anunciam uma parceria global nesta segunda-feira (4). Como parte da estratégia de expansão da empresa, o DJ brasileiro entra no jogo mobile "Free Fire" como personagem jogável.

"O game tem um papel importante de entretenimento, mas também de formação de caráter", afirma o DJ. "O convite foi genuíno. Tudo o que eu faço tem que ter minha verdade. Se eu fosse entrar no jogo para não ser quem eu sou, eu não aceitaria".

Alok terá uma habilidade que cura os companheiros de equipe e que permite que eles corram mais rápido quando estão próximos. "Quando me perguntaram se eu pudesse ter um superpoder na vida, qual seria, eu disse que seria o de curar pessoas".

Antes do início de cada partida, Alok tocará a música "Vale Vale" na tela de espera, e um movimento de dança dele estará disponível como um emote (animação) no jogo. O conteúdo estará disponível a partir da manhã desta quarta-feira (5).

O personagem terá a roupa e os óculos escuros icônicos do DJ. Essas peças estarão à venda online. Já a tatuagem e a camiseta estarão disponíveis para download gratuito.

Alok diz que estava afastado do mundo dos games há cerca de sete anos e voltou a jogar com o "Free Fire". "Vejo como uma válvula de escape, alivia muito o meu estresse. Ou estou jogando ou vendo o pessoal jogando [nos streamings]. É o jogo mais acessível do mundo. Jogo com o filho da minha empregada, com crianças de 11 anos".

Alok também se apresentará ao vivo no Free Fire World Series 2019, o maior torneio oficial de Free Fire do mundo, que será realizado pela primeira vez no Brasil e tem final prevista para o dia 16 deste mês. No Rio de Janeiro, pela primeira vez, 12 equipes disputarão o título de US$ 400 mil (cerca de R$ 1,59 milhão). O DJ também aproveitará a ocasião para lançar um novo videoclipe para sua música "Vale Vale".

Parte dos recursos provenientes da venda do conteúdo do Alok serão destinados a uma entidade escolhida pelo DJ, no Brasil. Em nível global, a entidade parceira será a Ycab Foundation, uma empresa social com a qual a Garena trabalha para preparar jovens do sudeste da Ásia com as habilidades e conhecimentos necessários para aproveitar oportunidades na economia digital.