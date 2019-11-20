Espírito Santo terá duas representantes no Miss Plus Size Nacional

Paula Moraes, representante do Espírito Santo no Miss Plus Size Nacional Crédito: Divulgação

O Espírito Santo terá duas candidatas ao Miss Plus Size Nacional, que acontece em 30 de novembro, no Rio de Janeiro. Paula Moraes, de 33 anos, concorre na categoria principal. Por sua vez, Andrea Faria, 49, vai brigar pelo título no conjunto sênior, para mulheres com mais de 45 anos. Todas, claro, com uma gostosura extra, capaz de conquistar com beleza, simpatia e histórias de superação de preconceitos.

Esse sentimento, inclusive, marca o dia a dia da loiríssima Paula. Pernambucana, a beldade morava em Guarapari até o ano passado. Vivi oito meses na Praia do Morro, que eu amo. Tenho uma loja virtual de roupas plus size. Como o público plus de 'Guarapa' é grande, passei boa parte do tempo trabalhando, conta, declarando o seu amor pela Cidade Saúde.

As praias são lindas e o povo é muito hospitaleiro. Como o Espírito Santo não tinha candidatas no concurso, não pensei duas vezes em representá-lo.

Paula Moraes. modelo e Miss Plus Size Crédito: Fidel Hurashi/Divulgação

A dificuldade de Paula em manter o peso começou após engravidar da primeira filha. Quando nova, fui musa do time de futebol do Náutico/PE. Com a gravidez, comecei a ganhar peso. Era pressionada pelo meu marido para emagrecer, pois ele não gostava de gordinhas. Tomava remédio e passava muito mal, relata, com angústia.

Paula, inclusive, chegou a ser dispensada de uma loja de roupas porque, segundo a chefe, teria dificuldades de subir as escadas que davam acesso ao estoque. Depois que se apaixonou por um rapaz, que evitava sair com ela por vergonha de sua aparência, a loira decidiu dedicar-se aos concursos.

Criei um lema: Quero ser uma gordinha reconhecida pela minha beleza. Tentei o Deusas Plus Size neste ano, concurso que ressalta o lado sensual e sexy da mulher. Fique em segundo lugar e minha autoestima melhorou muito, pois venci muitas mulheres lindas e vi que era uma delas, relata, afirmando que, ainda em 2019, conquistou a segunda colocação no Miss Plus Size Rio.

GLAMOUR

Mineira de Belo Horizonte, Andrea Faria representa o Espírito Santo na categoria Sênior do Miss Plus Size Nacional. Mesmo sem experiência na área, resolveu fazer um curso de modelo e manequim e embarcar no mundo dos eventos de beleza. Só nesse ano, foi Miss Eco Plus Minas Gerais e Miss Espírito Santo Sênior. Apaixonada por nossas praias, Andrea revela que representar o Estado no concurso é motivo de muito orgulho.

Fico muito feliz em conquistar o meu espaço e servir de inspiração para outras mulheres maduras, na certeza de que podemos ser incríveis quando acreditamos em nós mesmas, brada.

Andrea Faria, representante do Espírito Santo no Miss Plus Size Nacional Sênior Crédito: Divulgação

Por enquanto, apenas duas candidatas se inscreveram para a versão sênior do certame. Portanto, Andrea tem grandes chances de ser coroada na noite de 30 de novembro.

"IMPORTADAS"

Pela primeira vez, o Miss Plus Size Nacional contará com 29 candidatas, sendo 27 representando todos os estados do Brasil e o Distrito Federal e mais duas na categoria Sênior (mulheres acima dos 45 anos), novidade desta edição. Todas as concorrentes vestem manequim a partir do 44, item obrigatório do regulamento do concurso.

Organizador do evento, Eduardo Araúju explica que o concurso não tem franquia ou patrocínio no Espírito Santo, o que inviabiliza uma candidata moradora no Estado.