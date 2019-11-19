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Capixaba é eleito menino mais bonito do Brasil

Lucca Herbst , de 5 anos, é natural de Santa Maria de Jetibá e foi eleito o menino mais bonito do Brasil no Beleza Fashion Brasil e detém o título de Mini Mister Brasil 2019
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 nov 2019 às 09:42

Publicado em 19 de Novembro de 2019 às 09:42

Capixaba Lucca Herbst , de 5 anos, é natural de Santa Maria de Jetibá e foi eleito o menino mais bonito do Brasil no Beleza Fashion Brasil, um dos concursos de beleza mais conceituados da América Latina Crédito: Arquivo pessoal
O pequeno Lucca Herbst, de 5 anos, acaba de ser eleito o menino mais bonito do Brasil. O concurso que o capixaba natural de Santa Maria de Jetibá, região Serrana do Espírito Santo, participou aconteceu durante o último fim de semana, no Mato Grosso do Sul. Além dele, que era Baby Mister Espírito Santo 2019 e agora ostenta o título de Mini Mister Brasil Universe, outras 5 meninas também voltaram para o Estado com novas coroas.
> Capixaba é eleita menina mais bonita do mundo na Europa
Os capixabas participaram da franquia de concurso de beleza Beleza Fashion Brasil, reconhecida na América Latina pela comunidade de missólogos mundial. Os outros coroados foram, por ordem de idade:
A capixaba Thayla Ebert, de 3 anos, coroada Mini Miss Brasil Fotogenia 2019 Crédito: Arquivo pessoal
  • Thayla Ebert, de 3 anos, ficou no top 10 na categoria Mini Miss Brasil Fotogenia 2019. Ela é natural de Santa Maria de Jetibá. 
  • Isabela Zanette, de 6 anos, foi coroada em quinto lugar como Mini Miss Brasil Universe 2019. Ela é natural de Vila Velha e já possuía a faixa de Mini Miss Espírito Santo 2019. 
  • Vitória Belshoff, de 15 anos, agora ganhou a terceira colocação como Miss Brasil Pré-Teen 2019. Ela é natural de Pedra Azul e era detentora da faixa de Miss Espírito Santo Juvenil 2019. 
  • Isabelle Monte, de 18 anos, foi eleita em terceiro lugar como Miss Teen Universe 2019. Ela é natural de São Mateus, no Norte do Estado. 
  • Letícia Hannele, de 20 anos, volta para o Espírito Santo com dois títulos, sendo o terceiro lugar como Miss Brasil Américas 2019 e primeira colocação na categoria Miss Brasil Américas Fotogenia. Ela é natural de Mantenópolis. 
Vitória Belshoff, Isabelle Monte e Letícia Hannele: premiadas no Beleza Fashion Brasil, um dos concursos de beleza mais conceituados da América Latina Crédito: Arquivo pessoal
A gente já esperava voltar com vários títulos, porque fomos com as meninas e o Lucca bastante preparados. Estamos muito felizes e eles vão continuar trabalhando para conquistarem cada vez mais títulos pelo Espírito Santo e Brasil afora, diz Ivete do Espírito Santo, que preparou e acompanhou os candidatos durante a agenda oficial.
Ela é a coordenadora do Miss Espírito Santo Mini, Mirim, Juvenil e Teen ao lado da filha, Thays do Espírito Santo, e também adianta que a disputa foi acirrada para os capixabas. Eles disputaram com um total de 147 candidatos do Brasil inteiro e todos com um nível muito alto de preparação. É uma vitória dupla, comemora a dupla.

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Na mesma ocasião, em jantar de apresentação dos participantes do concurso, Ivete também foi eleita melhor coordenadora estadual dentre outras 22 profissionais do Brasil inteiro. Na prática, isso significa que ela é a melhor preparadora de misses e misters do País no páreo dos estados que possuem concursos de beleza kids e teen.

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