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É o amor

Manu Gavassi está namorando melhor amigo de Rodrigo Simas, diz jornal

Igor Carvalho publicou um vídeo romântico com a cantora no Instagram: Um anjinho caiu no meu sofá; assista
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 nov 2019 às 20:50

Publicado em 18 de Novembro de 2019 às 20:50

A cantora Manu Gavassi e o engenheiro Igor Carvalho Crédito: Instagram / @manugavassi | Instagram / @igorcarvalhorodrigues
Manu Gavassi foi flagrada no último fim de semana andando de mãos dadas com o novo namorado, o engenheiro Igor Carvalho, na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, de acordo com o jornal Extra.
Igor Carvalho é amigo do ator Rodrigo Simas e já namorou a modelo Mariana Goldfarb, atual mulher do ator Cauã Reymond.

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A cantora, por sua vez, já se relacionou com o ator Chay Suede e o youtuber Leo Picon.
O fã clube de Manu compartilhou o momento nas redes sociais e divulgou um vídeo no qual Carvalho mostra a artista dormindo. "Um anjinho caiu no meu sofá", escreveu ele, com efeitos de coração nos stories do Instagram. Assista:

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