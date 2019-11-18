Manu Gavassi está namorando melhor amigo de Rodrigo Simas, diz jornal

Manu Gavassi foi flagrada no último fim de semana andando de mãos dadas com o novo namorado, o engenheiro Igor Carvalho, na praia da Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, de acordo com o jornal Extra.
Igor Carvalho é amigo do ator Rodrigo Simas e já namorou a modelo Mariana Goldfarb, atual mulher do ator Cauã Reymond.
A cantora, por sua vez, já se relacionou com o ator Chay Suede e o youtuber Leo Picon.
O fã clube de Manu compartilhou o momento nas redes sociais e divulgou um vídeo no qual Carvalho mostra a artista dormindo. "Um anjinho caiu no meu sofá", escreveu ele, com efeitos de coração nos stories do Instagram. Assista: