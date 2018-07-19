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Amor de verão

Manu Gavassi e Leo Picon começam e terminam namoro no mesmo mês

O casal havia assumido o relacionamento há cerca de 19 dias

Publicado em 19 de Julho de 2018 às 17:26

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 jul 2018 às 17:26
Manu Gavassi e Leo Picon começam e terminam namoro no mesmo mês Crédito: Reprodução/Instagram @leopicon
A cantora Manu Gavassi terminou o seu relacionamento com o youtuber Leo Picon. O anúncio foi feito por Leo em posts no Stories do seu Instagram, onde ele afirmou que o casal continua amigo, mas o distanciamento por conta da vida profissional dos dois acabou resultando no fim do namoro. Os dois haviam assumido que estavam juntos em junho deste ano.
"É chato falar disso, mas precisava falar. Eu e a Manu não estamos mais juntos desde sexta-feira. Estou solteiro e ela também. Antes que a cabeça de vocês comece a criar motivos, não teve motivo pontual. Foi uma questão de foco. Estava chateado com a minha vida, eu me privava de muitas situações por conta do meu trabalho, minha agenda, imagem, meus estudos. O relacionamento foi algo maravilhoso, mas comecei a me privar de muita coisa também", disse o youtuber.
"A felicidade mora dentro de si. A gente tomou essa decisão e eu só tenho elogios para deixar para essa menina, que é pessoa maravilhosa, incrível, fofa. Com a tristeza do fim do relacionamento, agora tenho um tempo só meu, estava precisando", continuou.

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