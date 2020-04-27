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Emma Watson engata namoro sério e apresenta empresário americano para os pais

Atriz Harry Potter foi flagrada aos beijos com ele em outubro do ano passado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2020 às 18:37

Publicado em 27 de Abril de 2020 às 18:37

A atriz Emma Watson
A atriz Emma Watson Crédito: Reprodução/Instagram @emmawatson_fan123
A atriz Emma Watson, 30, foi flagrada aos beijos com um homem misterioso em outubro do ano passado. Mas foi apenas agora que a imprensa internacional descobriu que ele é o empresário Leo Robinton, 30, uma californiano que já foi até apresentado aos pais da artista.
Segundo o site do jornal Daily Mail, o casal tem se esforçado para manter o relacionamento longe dos holofotes, e Robinton teria até deixado as redes sociais após a publicação da foto dos dois em outubro do ano passado na frente de uma padaria em Londres.
Apesar da discrição do casal, uma fonte ouvida pelo site afirma que Robinton até já conheceu os pais da atriz, durante um jantar, em dezembro do ano passado. Uma das irmãs do empresário, Daisy, também segue Emma nas redes sociais.
Empresário Leo Alexander Robinton, namorado da atriz Emma Watson
Empresário Leo Alexander Robinton, namorado da atriz Emma Watson Crédito: Instagram
Em entrevista à revista Vogue, a atriz, que ficou conhecida ao interpretar Hermione Granger, na franquia Harry Potter, evitou se descrever como solteira e passou a se classificar como "sua própria companhia". Na época, ela disse que enfrenta pressões sociais para se casar e ter uma família.
Ela afirmou ainda que lutou contra a ansiedade ao se aproximar dos 30 anos sem uma carreira estável, um relacionamento ou um filho. "Nunca acreditei nesse papo de 'estou feliz solteira'", disse ao afirmar que mudou de opinião gradualmente. "Levei muito tempo, mas estou muito feliz. Chamo isso de ser minha própria companhia."

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Emma é ativista destacada dos direitos das mulheres e embaixadora da boa vontade da ONU Mulheres, além de advogar a campanha HeForShe, que estimula os homens a defenderem a igualdade de gênero. Ela já afirmou ter vivenciado experiências de sexismo, lembrando como sofreu uma discriminação de gênero a partir dos oito anos de idade.

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