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Caridosa

Emma Watson doa R$ 4,5 milhões para luta contra o assédio

Grupo para o qual atriz doou o dinheiro foi anunciado em carta aberta publicada na imprensa britânica no último gim de semana
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 fev 2018 às 17:50

Publicado em 19 de Fevereiro de 2018 às 17:50

Emma Watson Crédito: Divulgação
A atriz britânica Emma Watson, famosa pela atuação como Hermione na saga Harry Potter, doou 1 milhão de libras (cerca de R$ 4,5 milhões) para lançar um fundo destinado a apoiar as vítimas de assédio e de abuso sexual.
O Justice and Equality Fund (Fundo para a Justiça e a Igualdade) foi anunciado em uma carta aberta publicada na imprensa britânica no domingo (18). O grupo apoia o americano Time's Up, criado por atrizes de Hollywood para protestar contra os casos de assédio sexual.
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O novo texto é assinado por cerca de 200 mulheres, entre elas as atrizes Kate Winslet e Keira Knightley. A carta propõe um movimento internacional para acabar com a cultura de abusos exposta pelo escândalo envolvendo o produtor de cinema Harvey Weinstein.
Os recursos do fundo serão usados para estabelecer uma rede de assessoria jurídica e psicológica, apoio e projetos para perseguir os abusos em todos os setores profissionais.

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