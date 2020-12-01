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Ellen Page anuncia que é homem trans e passará a assinar como Elliot Page

O ator,  que estrelou o filme 'Juno' pelo qual recebeu indicação ao Oscar e também é conhecido por 'X-men' e 'A Origem', passa a assinar com outro pronome

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 18:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 18:08
A atriz Ellen Page
Ellen Page, que estrelou o filme "Juno" pelo qual recebeu indicação ao Oscar, a partir de agora, ele assinará como Elliot Page Crédito: Reprodução/Instagram @ellenpage
Ellen Page, que estrelou o filme "Juno" pelo qual recebeu indicação ao Oscar, ficou no passado. A partir de agora, ele assinará como Elliot Page, 33, conforme informou em suas redes sociais.
"Olá, amigos, quero compartilhar com vocês que sou trans, meus pronomes são ele/eles e meu nome é Elliot", escreveu. "Eu me sinto com sorte por estar escrevendo isso. Estar aqui. Por ter chegado a esse ponto da minha vida."
"Sinto uma imensa gratidão pelas pessoas incríveis que me apoiaram ao longo desta jornada", continuou. "Eu não posso começar a expressar como é notável finalmente amar quem eu sou o suficiente para buscar meu eu autêntico."
"Tenho sido infinitamente inspirado por tantos na comunidade trans", afirmou. "Obrigado por sua coragem, sua generosidade e trabalho incessante para tornar este mundo um lugar mais inclusivo e compassivo. Oferecerei todo o apoio que puder e continuarei a lutar por uma sociedade mais amorosa e igualitária."
Page disse que está feliz com sua condição. "Eu amo ser trans. E eu amo ser homossexual", disse. "E quanto mais eu me mantenho perto e abraço totalmente quem eu sou, mais eu sonho, mais meu coração cresce e mais eu prospero."
"A todas as pessoas trans que lidam com assédio, autoaversão, abuso e ameaça de violência todos os dias: 'Eu vejo vocês, amo vocês e farei tudo o que puder para mudar este mundo para melhor'."
Atualmente, o ator faz sucesso na série "The Umbrella Academy" (Netflix). Ele também é conhecido por papéis em filmes como "X-Men", "A Origem" e "Hard Candy". Antes da transição, Page já era ativista dos direitos LGBTQ+.

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