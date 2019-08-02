Saiu da Globo

Dony de Nuccio fez contrato milionário com plano de saúde, diz site

Jornalista teria cobrado R$ 1,2 milhão por serviços de assessoria de imprensa

Publicado em 2 de agosto de 2019 às 13:01 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @donydenuccio

Dony de Nuccio, que pediu demissão da Globo depois de ter vazado um trabalho feito ao banco Bradesco, também fez serviços para a Amil Assistência Médica, segundo informações do site Notícias da TV. O ex-apresentador do Jornal Hoje viola o código de ética da emissora, que não permite que seus funcionários atuem em outras posições que possam criar conflito de interesses.

Segundo o Notícias, Dony teria cobrado R$ 1,2 milhão pelos serviços de assessoria de imprensa prestados à empresa de saúde.

De acordo com a reportagem, o Notícias teve acesso a documentos que comprovam que Dony elaborava propostas de reportagens que poderiam virar notícia em vários veículos, especialmente na Globo".

