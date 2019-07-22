Quebrou o código de ética

Dony De Nuccio assina contrato escondido e leva bronca da Globo

Jornalista quebrou o código de ética da emissora

Publicado em 22 de julho de 2019 às 14:19 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @donydenuccio

Sem dizer nada aos superiores da Globo, Dony De Nuccio assinou um contrato generoso com a Bradesco Seguros e se tornou o rosto do banco em vídeos utilizados para treinamentos de funcionários e eventos com clientes.

A atitude do apresentador do Jornal Hoje, segundo o Uol, é uma violação ao Código de Ética e Conduta do Grupo Globo, que é distribuído aos funcionários.

O Uol teve acesso a alguns vídeos em que Dony aparece. Nas gravações, ele usa o pronome "nosso" para se referir aos clientes da empresa, o que também teria irritado os executivos globais. "Pois é, mais uma vez a Bradesco Vida e Previdência sai na frente e lança um novo plano de Previdência Privada que traz muito mais facilidade para nossos clientes", disse.

CÓDIGO DA GLOBO NÃO PERMITE

Dentro do código de ética da emissora, há um capítulo que diz "Conflito de Interesses" em que um parágrafo deixa claro que esse tipo de atitude não é permitida.

Dony teria entrado em contato com a Bradesco Seguros e solicitado a retirada de todo o material em que ele aparecia.

Ao Uol, a Globo confirmou que o apresentador não havia informado os superiores sobre o contrato e o advertiu sobre o caso. Veja a nota da Globo na íntegra enviada ao Uol:

"Dony de Nuccio informou que há cerca de um ano participou de uma produção audiovisual voltada exclusivamente para o treinamento de funcionários, com proibição expressa de que fosse exibida para clientes ou em televisão aberta ou fechada, rádio ou internet. Jamais se tratou de ser "o rosto" de nenhuma empresa. O contratante honrou o contrato e nada fez de errado. Ele não consultou a TV Globo a respeito.

Dony afirmou que, diante do fato de que parte da produção de tornou pública, entrou em contato com o contratante para que o trabalho não seja mais utilizado. E que doará o cachê recebido à instituição de caridade. Dony disse que fez o vídeo por acreditar que não se tratava de publicidade, já que não se destinava a clientes ou ao público. Com o esclarecimento de Dony e as providências que ele próprio tomou, a Globo considera o caso encerrado. Alertou, contudo, o apresentador para o fato de que seu entendimento sobre a possibilidade de fazer esse tipo de produção está errado".

