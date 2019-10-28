Depois dos 50, eles viraram influencers sênior; veja a lista de famosos

Crédito: Montagem A GAZETA

"O corpo reflete o que o coração sente". A frase não é nova, mas ilustra bem o que representam influencers que têm mais de 50 anos e bombam nas redes sociais. E se engana quem pensa que elas só emplacam audiência com os semelhantes: pasme, mas a maior parte da audiência é de jovens que têm interesse em outros assuntos e que buscam olhares diferentes de uma mesma temática.

A GAZETA. Ela, que é do Sul do País, já tem vídeos com mais de mil visualizações nas plataformas digitais e decidiu seguir em frente até por essa resposta do público em - relativamente - pouco tempo. E é exatamente isso o que diz Regina Vogue, de 75 anos, que depois de inaugurar seu perfil do Instagram lançou "Gira Regina", seu canal do YouTube. "Digo que meus vídeos são para crianças crescidas. Não gosto muito dessa coisa de terceira idade, melhor idade... E como eu vim do teatro, onde também trabalho até hoje, sinto que falar de temas aos 75 anos, hoje, é uma missão que me foi dada", conta, em entrevista à. Ela, que é do Sul do País, já tem vídeos com mais de mil visualizações nas plataformas digitais e decidiu seguir em frente até por essa resposta do público em - relativamente - pouco tempo.

"Recebo mensagens de jovens falando que me assistem, minha própria neta fica vidrada me olhando e meus filhos sempre acharam o máximo. Acho que sirvo como uma agente que quebra esse estigma de que 'idoso não pode isso', 'idoso não pode aquilo'. Claro que pode! E por que chamar de idoso ? Se é um jovem, chamam pelo nome", aproveita para militar.

"AS MÃE PIRA" É CAPIXABA!

Mas no Espírito Santo também temos representantes que compõem esse time. O instablog As Mãe Pira (escrito assim, errado de propósito) foi fundado pela servidora federal Mônica Pretti Haynes, de 55 anos, mas há alguns meses ela firmou sociedade com a estilista Magali Magalhães, de 59 anos, para colaborar com os conteúdos postados diariamente no feed e nos stories. As duas, que hoje são figurinhas prestigiadas nas rodas da sociedade capixaba, falam de moda, beleza, maquiagem, filhos, netos e lifestyle. "Começou quando minha filha, Lygia, se casou. Eu falava muito de inspirações de casamento e aos poucos foi se expandindo", fala Mônica.

Hoje, o perfil do Instagram tem mais de 37 mil seguidores, mas também há toda uma estratégia para fazer com que o que elas produzem atinja a maior parte de internautas. "O fato de sermos diferentes e termos conteúdos e visões diferentes ajuda para atrairmos perfis distintos que nos acompanham. E sempre recebemos feedback positivo sobre isso. Acontece sempre de estarmos em alguma loja, evento, e alguém vir nos elogiar. E uma cena dessa já rende um storie (risos)", brinca Magali.

O que a dupla - que mantém atividade paralela ao blog - diz conversa muito com o que defende Regina. O primeiro vídeo produzido pela youtuber - que frisa que ela mesma é a própria produtora - foi ao ar em maio deste ano e não há uma periodicidade fixa em seus conteúdos. No entanto, os temas são os mais variados possíveis. Ela já falou de sexo depois dos 70, de netos, família, solidão e até fez o famoso "respondendo perguntas de fãs", em outubro de 2019. "Acho que falar de tudo isso também faz crescer. Aprendo todo dia e quando me falam: 'Quando crescer quero ser igual a você' eu digo: 'Não. Você será melhor", dispara.

MULHER DE VERDADE

"Mulheres de 50+ reais e divertidas" é o que está descrito na bio do instablog de Mônica e Magali. E não é à toa, afinal, nem só de flores e flashes vivem as loiras que bombam na web. "Nós mostramos o que realmente acontece e acho que aí entra a identificação do público. Falar de coisas do nosso dia, mostrar os locais que frequentamos, nossos amigos... Isso tudo faz o fã se sentir mais íntimo e gera uma rede de comunicação e network muito legal. Fora que nos engrandece como pessoas mesmo", opina Mônica.

Procedimentos estéticos , tutoriais se maquiagem para pele madura , rotina de cuidados com a cútis e tudo o que envolve saúde também é tema de As Mãe Pira. Isso, segundo as duas, faz parte de ser real na internet. "A vida não é perfeita. E não acho que só por representarmos essas duas figuras engraçadas e divertidas no Instagram não podemos mostrar tudo, tudo o que nos acontece. Faz parte. E cuidar do corpo e da mente são itens que levamos muito a sério", falam, em coro.

Sobre isso, elas frisam: Magali é adepta da ioga. Mônica não abre mão de exercícios físicos seguidos cartesianamente. "Nos faz bem. E também é mostrado nos stories", concluem.

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