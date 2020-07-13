'Cruéis', diz Luana Piovani sobre termino de namoro com Ofek Malka

Luana Piovani e o jogador de basquete Ofek Malka Crédito: Reprodução do Instagram

Luana Piovani , 43, usou seu Instagram neste domingo (12) para anunciar que chegou ao fim seu namoro com Ofek Malka . A atriz explicou que a distância e um tempo grande sem encontrar o jogador de basquete foram preponderantes para o fim da relação.

"Seis meses sem se ver... eu cheia de B.O. aqui, tive que eliminar tudo que estava aumentando minha ansiedade e angústia. Nos falamos mas já não somos mais namorados, estava me matando acordar todo dia sem noticias de encontro... o tempo e a distância foram cruéis... mais uma medalha no meu peito. sigamos", desabafou Piovani.

Longe do agora ex-namorado que mora em Israel, Piovani, que vive em Portugal com os filhos, já disse que durante a quarentena fez sexo virtual com ele, mas não curtiu a experiência. "Fiz sexo virtual. Achei péssimo, uma bosta. Preciso de toque. Precisei me concentrar quatro vezes mais do que a gente precisa, fiquei suando.. A gente trabalha com imagem", afirmou em abril, dias antes de ser pedida em casamento por Malka.