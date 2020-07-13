Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Tempo e distância

'Cruéis', diz Luana Piovani sobre termino de namoro com Ofek Malka

Longe do agora ex-namorado que mora em Israel, Piovani, que vive em Portugal com os filhos, já disse que durante a quarentena fez sexo virtual com ele, mas não curtiu a experiência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 jul 2020 às 08:13

Publicado em 13 de Julho de 2020 às 08:13

Luana Piovani e o jogador de basquete Ofek Malka
Luana Piovani e o jogador de basquete Ofek Malka Crédito: Reprodução do Instagram
Luana Piovani, 43, usou seu Instagram neste domingo (12) para anunciar que chegou ao fim seu namoro com Ofek Malka. A atriz explicou que a distância e um tempo grande sem encontrar o jogador de basquete foram preponderantes para o fim da relação.
"Seis meses sem se ver... eu cheia de B.O. aqui, tive que eliminar tudo que estava aumentando minha ansiedade e angústia. Nos falamos mas já não somos mais namorados, estava me matando acordar todo dia sem noticias de encontro... o tempo e a distância foram cruéis... mais uma medalha no meu peito. sigamos", desabafou Piovani.
Longe do agora ex-namorado que mora em Israel, Piovani, que vive em Portugal com os filhos, já disse que durante a quarentena fez sexo virtual com ele, mas não curtiu a experiência. "Fiz sexo virtual. Achei péssimo, uma bosta. Preciso de toque. Precisei me concentrar quatro vezes mais do que a gente precisa, fiquei suando.. A gente trabalha com imagem", afirmou em abril, dias antes de ser pedida em casamento por Malka.

Veja Também

Léo Santana dá buquê de rosas vermelhas a Lorena Improta

Ludmilla é internada após problema em prótese de silicone

Estudante de Vargem Alta representa o ES no Miss Trans Brasil 2020

A atriz foi vista com o jogador, que é 20 anos mais novo que ela, pela primeira vez em julho de 2019, quatro meses após o anúncio do fim do seu casamento com o surfista Pedro Scooby. Apesar dos inúmeros desentendimentos com o ex-marido, ao que tudo indica, Piovani e o surfista, pai de seus filhos, Dom, 8, e dos gêmeos Bem e Liz, 4, finalmente estão mantendo uma relação amistosa.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Trabalhadores recebem salário após protesto em frente à Prefeitura de Vila Velha
Imagem de destaque
Por que governo Lula está de olho nas eleições que podem tirar 'irmão' de Bolsonaro do poder na Europa?
Imagem de destaque
Irã e EUA se preparam para negociações de paz no Paquistão em meio a cinco impasses principais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados