Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Solidariedade

Coronavírus: pai de Gabriel Diniz cria projeto para arrecadar doações

'Não é uma live, mas poderia ser', disse o pai do cantor que morreu em acidente aéreo em 2019
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 abr 2020 às 17:16

Publicado em 09 de Abril de 2020 às 17:16

O cantor Gabriel Diniz morreu aos 28 anos em um acidente de avião
O cantor Gabriel Diniz morreu aos 28 anos em um acidente de avião Crédito: Instagram/@GabrielDiniz
Cizinato Diniz, pai do cantor Gabriel Diniz, que morreu aos 28 anos em um acidente aéreo em maio do ano passado, anunciou que vai contribuir para o combate da pandemia do novo coronavírus, seguindo o exemplo de outros artistas.
"Vamos curtir Gabriel Diniz na casa de vocês para ajudar a arrecadar benefícios para ajudar pessoas que sofrem com essa pandemia. Vamos doar, ajudar os outros e compartilhar a alegria de Gabriel Diniz", escreveu o empresário em uma publicação nas redes sociais.
Na foto de divulgação, a frase "não é uma live, mas poderia ser" chamou atenção de muitos internautas e fãs, que ainda lamentam a morte do cantor. "Farei questão de assistir, ele merece essa homenagem", afirmou uma seguidora.
A gravação será exibida no canal do YouTube de Gabriel Diniz no próximo dia 16 de abril, as 20h.
Gabriel Diniz se tornou nacionalmente conhecido pelo single "Jenifer", cujo clipe continha a atriz Mariana Xavier. A canção entrou rapidamente na lista dos maiores hits da música nacional e foi um dos maiores sucessos do Carnaval de 2019. "Me sinto abençoado por Deus ter posto 'Jenifer' em minhas mãos", chegou a dizer Diniz em entrevista ao jornal Folha de S.Paulo.
Conhecido também como GD, o cantor de arrocha -mescla de forró e axé- fala sobre um rapaz que toma um pé na bunda da namorada e dá a volta por cima. Escrita por um coletivo de Goiânia, a composição foi oferecida a expoentes da música extremamente popular brasileira, como Wesley Safadão e Gusttavo Lima, que a rejeitaram por destoar de suas esticas de moços de família.

Veja Também

Luciano Huck, Neymar e amigos arrecadam cifra milionária para doações

Elton John diz que pacientes com Aids não serão esquecidos e fará doação

'Nenhum ser humano tem obrigação de ajudar', diz Léo Santana sobre doação

Antes de ocupar as paradas das plataformas de streaming, Gabriel Diniz começou sua primeira banda, chamada Loucos Por Forró, quando estava na escola, em João Pessoa.
A tragédia que tirou a vida do artista aconteceu no dia 27 de maio do ano passado. Diniz estava indo se encontrar com a namorada e a família em Maceió (AL), quando o monomotor caiu na cidade de Estância, na região de manguezal do Porto do Mato, perto da divisa entre Sergipe e Bahia. A aeronave não tinha autorização para fazer táxi aéreo.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele ou Boneco? Vote na enquete de HZ
Imagem de destaque
BBB 26: Gabriela, Marciele e Boneco estão no Paredão; veja quem votou em quem
Imagem de destaque
Cuscuz de tapioca com coco: confira receita fácil e rápida de fazer

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados