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Com Covid-19, apresentador do Sportv tem trombose no cérebro e está sedado na UTI

Rodrigo Rodrigues estava afastado do Troca de Passes desde diagnóstico
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 jul 2020 às 14:35

Publicado em 27 de Julho de 2020 às 14:35

Rodrigo Rodrigues no Troca de Passes
Rodrigo Rodrigues no Troca de Passes Crédito: Reprodução/Instagram
Rodrigo Rodrigues, 45, está sedado na UTI após ser internado no Hospital Unimed, no Rio. Ele havia sido diagnosticado havia 15 dias com Covid-19 e estava afastado do trabalho.
Neste final de semana, o apresentador do Troca de Passes (Sportv) manifestou sintomas como dor de cabeça, vômitos e desorientação. Ele deu entrada na emergência do hospital na noite de sábado (25).

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Segundo o boletim médico, após exames, os médicos constataram que ele teve uma trombose venosa cerebral e realizaram um procedimento para diminuir a pressão intracraniana neste domingo (26).
Sobre a internação, o Grupo Globo, do qual o Sportv faz parte divulgou uma nota dizendo que o funcionário conta com "todo o apoio e acompanhamento" da empresa.

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