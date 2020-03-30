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Televisão

SporTV volta a transmitir programa ao vivo com apresentação remota

Redação SporTV passará de segunda à sexta, às 13h

Publicado em 30 de Março de 2020 às 19:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2020 às 19:10
Jornalista Marcelo Barreto, que comanda o Redação SporTv
Jornalista Marcelo Barreto, que comanda o Redação SporTv Crédito: Reprodução/Sportv
O canal SporTV trouxe de volta a sua programação, nesta segunda-feira (30), a transmissão ao vivo do programa Redação SporTV. Ele estava suspenso, assim como outras atrações ao vivo da emissora, devido à pandemia do novo coronavírus, que cancelou as principais competições esportivas do mundo.
Apesar do retorno do programa, ele será feito totalmente de forma remota, sem precisar aglomerar produção e convidados nos estúdios do SporTV. O apresentador Marcelo Barreto vai comandar a atração de sua casa, e receberá três convidados a cada programa, que também estarão remotos.
"Acho que dá para dizer que a ideia do Redação Home Office surgiu no momento em que o Redação saiu do ar. Sempre quisemos uma solução para que o programa pudesse voltar ao ar", diz o apresentador Marcelo Barreto em nota divulgada nesta segunda pelo canal.
O programa já foi ao ar nesta segunda, às 13h. Ele será exibido normalmente, de segunda a sexta, com duração de uma hora. O público também poderá participar de sua casa, pelas redes sociais do SporTV.

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Outro canal esportivo que também suspendeu seus programas ao vivo por causa da pandemia foi a ESPN. Ela está exibindo apenas reprises de atrações e jogos, já que todo o calendário esportivo de competições foi cancelado por causa da pandemia. A emissora decidiu focar o conteúdo online.
Várias outras emissoras também fizeram mudanças em suas programações durante a pandemia. A Globo, por exemplo, paralisou a gravação de suas novelas: "Salve-se quem Puder", "Amor de Mãe" e "Nos Tempos do Imperador".
No lugar delas serão exibidas reprises. Desde a semana passada, "Amor de Mãe" foi substituída por "Fina Estampa" (2011-2012); nesta segunda "Salve-se Quem Puder" e "Nos Tempos do Imperador" darão lugar a versões compactadas de "Totalmente Demais" (2015-2016) e "Novo Mundo" (2017).
Apenas "Malhação - Toda Forma de Amar" seguirá até abril, mas terá seu final de temporada antecipado, antes de dar lugar a reprise de "Malhação - Viva a Diferença" (2017-2018).
A Globo também decidiu suspender os programas Mais Você, Encontro, Globo Esporte e Se Joga para dar mais espaço para cobertura jornalística da pandemia do coronavírus. The Voice Kids também sou suspenso e terá retransmissão dos melhores momentos nos próximos finais de semana, assim como o Domingão do Faustão.

OUTROS CASOS

Outras emissoras também estão tendo que se adequar por conta do novo coronavírus. A Rede TV!, por exemplo, afastou os apresentadores Nelson Rubens, 82, e Boris Casoy, 79. Segundo o empresário e apresentador Marcelo Carvalho os dois trabalharão de casa para evitar o contágio, já que se enquadram no grupo de risco pela idade.
"Aqui na Rede TV! nós tomamos todas as precauções possíveis com relação a essa questão do coronavírus. Nossos funcionários com mais de 60 anos foram convidados a trabalhar de casa, mesmo nossos apresentadores, como meus amigos pessoais Boris Casoy e Nelson Rubens. Para os poupar, estão em casa", afirmou em vídeo gravado nesta quinta (19).
Já o SBT suspendeu as gravações da segunda fase da novela infantojuvenil "As Aventuras de Poliana" e suspendeu a gravação de seus programas, com exceção do jornalismo e do programa de entretenimento Fofocalizando, que permanecerão informando e prestando serviços.
Atrações como A Praça É Nossa, Ratinho, Silvio Santos e Roda a Roda vão aparecer na programação com reprises - alguns deles ainda têm inéditos à frente. O Domingo Legal será ao vivo e sem plateia neste próximo domingo (22). Nas próximas semanas serão exibidos melhores momentos.
A Record já tinha anunciado a suspensão das plateias em seus programas e das gravações das novelas "Amor Sem Igual" e "Gênesis" que acontecem nos estúdios da Casablanca, no Rio de Janeiro. As cenas de "Gênesis" feitas no Marrocos, no entanto, estão mantidas por enquanto.
Além disso, os programas Hoje em Dia e The Four Brasil deixarão a grade dos domingos. Ela terá programação infantil pela manhã, seguida pelo Domingo Show, apresentado por Sabrina Sato, que começará às 12h45 e não mais às 11h; pela Hora do Faro, à partir das 15h15; e depois Domingo Espetacular, já às 19h45.
The Four Brasil, apresentado por Xuxa, ficará às 22h30 de quarta, deixando os domingos apenas duas semanas depois de iniciar nesse novo horário. A segunda temporada do programa marcava o retorno de Xuxa ao final de semana após 12 anos. Sua última atração dominical foi Conexão Xuxa (Globo), que ficou no ar de dezembro de 2007 a 11 de janeiro de 2008.
A TV Cultura também anunciou a suspensão das gravações de todos os seus programas de variedades, por conta do novo coronavírus. Com isso, serão veiculadas reprises e programas inéditos que já estavam gravados.
São afetados pela medida programas como Quintal da Cultura, Metrópolis, Papo de Mãe, Cultura Livre e Sr. Brasil. Na próxima semana, a programação ainda deverá ser enriquecida com mais atrações de entretenimento, que deverão ser anunciadas ainda nesta semana.
A emissora afirmou ainda que todos os colaboradores com mais e 70 anos foram afastados do trabalho por 15 dias, assim como a maioria daqueles com mais de 60. "Só não foram afastados ainda profissionais imprescindíveis para o funcionamento das emissoras, mas deverão ser substituídos em breve".

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