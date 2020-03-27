Coronavírus: Geek Nation Brasil e Parada Geek são adiadas para 2021

Parada Geek Nation e da Geek Nation Brasil, programadas para Abril e Maio de 2020, respectivamente, em São Paulo, informam que os eventos serão adiados devido ao coronavírus Crédito: Divulgação

As empresas responsáveis por organizar a Parada Geek Nation e a Geek Nation Brasil, informaram que devido aos riscos de contaminação causados pela Covid-19, os eventos serão adiados para o próximo ano, 2021.

"Agimos em respeito às medidas preventivas oficiais adotadas pelo Ministério da Saúde, pela segurança do público e de todos os profissionais envolvidos", escreveu a assessoria dos eventos. A Geek Nation Brasil aconteceria entre os dias 22 e 24 de maio no espaço Transamérica Expo Center, ganhará novas datas (16, 17 e 18 de abril de 2021) e manterá o mesmo local para ano que vem.

"Neste momento, estamos em contato com as atrações confirmadas para renovar nosso desejo de recebê-los no próximo ano. Essas informações serão divulgadas futuramente em nossas redes", completou o comunicado da Dueto e GGeek.

Já a primeira Parada Geek do Brasil, que reuniria milhares de pessoas no centro de São Paulo em abril, terá sua nova data divulgada em breve. Para quem já adquiriu os ingressos do evento, eles permancerão válidos para o próximo ano.

O Brasil já soma ao menos 2.433 casos confirmados do novo coronavírus. Nesta quarta-feira (25), o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta endossou parte do discurso ao fazer críticas à paralisação total e defendeu que medidas como isolamento e quarentena sejam melhor discutidas com governadores.

Quem desejar a devolução em quantia do ingresso, pode procurar o canal de vendas da Sympla para os passos necessários. O evento para os amantes do universo geek, de cosplayers, animes, eSports e histórias da cultura pop no geral, foi bastante organizado.