Cleo Pires tem rede social hackeada: 'Estamos tomando providências'

Caso é semelhante ao de Marina Ruy Barbosa, que aconteceu em julho

Publicado em 16 de outubro de 2019 às 15:13 - Atualizado há 6 anos

A atriz Cleo Pires Crédito: Reprodução/Instagram @cleo

Cleo, 37, teve sua conta do Instagram hackeada na manhã desta quarta-feira (16) e avisou seus seguidores via Twitter: "Minha conta no insta foi invadida, já estamos tomando providências", escreveu. "Não cliquem em nenhum link".

Não cliquem em nenhum link — CLEO (@cleo) October 16, 2019

Em julho, a atriz Marina Ruy Barbosa também teve a sua conta no Instagram invadida duas vezes seguidas. As mesmas mensagens que apareceram no perfil de Cleo foram divulgadas na conta de Marina, divulgando uma campanha de doação de celulares.

"Levei um susto após sair do trabalho tarde e descobrir que tinham acessado a minha conta aqui no Instagram e mudado todas as senhas. Sim, fui hackeada. Mas agora já está tudo bem. Peço desculpas a quem caiu nessa armadilha maldosa e acessou aos links, deixo aqui meu obrigada a todos que me ajudaram, que se preocuparam em me alertar do ocorrido com e-mails, mensagens e ligações", escreveu Ruy Barbosa na ocasião.

No início do mês, a atriz usou a sua conta no Instagram justamente para se lançar como produtora. No projeto "Cleo on Demand", ela produz conteúdos de temática social, artística e cultural para seu IGTV (ferramenta de vídeo da rede social).

O primeiro conteúdo é a série “Onde Está Mariana?”, sobre violência doméstica, estrelada por Valesca Popozuda. "O que me motivou [a criar o projeto] foi essa onda de censura e ignorância que estamos vivendo", declarou Cleo nesta terça-feira (1º), durante a apresentação do novo trabalho para convidados e imprensa.

