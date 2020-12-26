AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Após contaminações

Carlinhos Maia rebate críticas de Rafinha Bastos, Felipe Neto e Castanhari

O atrito começou com notícia de que festa promovida pelo influenciador em 19 de dezembro que pode ter infectado 47 pessoas com a Covid-19

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 11:41

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2020 às 11:41
O influenciador Carlinhos Maia
O influenciador Carlinhos Maia Crédito: Reprodução/Instagram @carlinhosmaiaof
"O mundo é um pouco pior com Carlinhos Maia", escreveu o youtuber Felipe Castanhari no Twitter ao comentar a notícia de 47 pessoas podem ter sido infectadas na festa promovida por Maia em 19 de dezembro.
Neste número, há também não só celebridades, mas pessoas que trabalharam na festa, segundo o colunista Erlan Bastos, do site Observatório dos Famoso. A notícia repercutiu nas redes sociais. O F5 tentou contato com Carlinhos Maia, mas ele não respondeu até a publicação deste texto.
Felipe Neto também criticou Maia. "Aí você pensa: 'pelo menos o povo vai perceber o que é esse sujeito e vai parar de acompanhar'. Essa foi a quantidade de seguidores que essa pessoa ganhou depois que deu a festa. Detalhe para os 80 mil novos seguidores exatamente no dia da festa. Não há o que fazer, o povo não tá nem aí."
Carlinhos respondeu a Neto com palavrões: "Demônio é seu cu, uma peste dessa que passou a vida toda falando mal de todo mundo. Errado pra caralho tbmmm, vive julgando os outros!! Sai do meu pé chulé". Neto rebateu mais uma vez com um tweet: "adulto".
Já Rafinha Bastos escreveu: "Esse Carlinhos Maia tem que acabar", e recebeu como resposta "Espere Sentado Fedorento".
Dos que estavam presentes na festa de Maia, a influencer Mileide Mihaile confirmou que recebeu o diagnóstico de Covid-19. O ex-BBB Victor Hugo, também convidado, foi internado no mesmo dia da festa. Chegou a ficar na UTI, em Alagoas, mas teve alta.
A cerimonialista da festa Aninha Souza se diz revoltada e que a notícia é falsa. "Falamos com todos os fornecedores e seus colaboradores. Tive feedback positivo de todos eles", afirmou em vídeo. "Não adianta vocês quererem destruir uma coisa que foi feita para o bem de muitas pessoas", defendeu-se.
Souza republicou mensagens de fornecedores afirmando que a notícia de que seus funcionários foram infectados não procede. Entre eles B-Burger e RLX Produções.

Veja Também

Mileide Mihaile tem diagnóstico de Covid após festa de Carlinhos Maia

Carlinhos Maia é criticado por festão com famosos: "Irresponsável"

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Trabalhadores morrem em deslizamento de terra em obra na Cariacica
Crea-ES: corte de 90º em obra onde quatro morreram em Cariacica estava fora das normas
Canto superior esquerdo (maio/2025); canto superior direito (fevereiro/2026); foto inferior (julho/2026)
A volta ao mundo de Arnaldinho Borgo em 365 dias
Imagem de destaque
Crimes sexuais contra crianças e adolescentes: ninguém pode se calar diante da atrocidade

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados