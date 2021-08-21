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Bruno Gagliasso diz ter sido hackeado após compartilhamento de vídeo pornô

Ator apagou publicação e escreveu que tudo estava sob controle

Publicado em 21 de Agosto de 2021 às 09:32

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

21 ago 2021 às 09:32
Bruno Gagliasso
Bruno Gagliasso Crédito: Netflix
O perfil do ator Bruno Gagliasso, 39, compartilhou um vídeo de pornô gay no Twitter, na tarde desta sexta-feira (20). Minutos depois ele apagou a publicação e disse que foi hackeado, mas que tudo estava sob controle.
Mesmo assim, o ator foi parar nos assuntos mais comentados da rede e internautas fizeram comentários. Uma mulher pediu para Gagliasso compartilhar novamente o vídeo porque ela não viu. Outra gostou e disse: "E eu achei a escolha dos vídeos de extremo bom gosto".
Um internauta compartilhou fotos do tuíte do perfil do ator para todos entenderem o que aconteceu. Uma internauta pediu para Gagliasso compartilhar o link. "Manda o link do vídeo que eu cheguei agora e perdi a postagem, por favor".
A situação também rendeu piadas dos internautas. Um deles compartilhou um vídeo de humor de Gagliasso com Paulo Gustavo interpretando uma entrevistadora que chama o ator de viado. Outra pessoa publicou uma montagem dos participantes do Big Brother Brasil 21 abismados assistindo um vídeo.
Teve ainda quem não gosta das posições políticas do ator que aproveitou para fazer críticas. "Além de comunista, ele é guloso. Danada", escreveu um internauta.
Outra pessoa trouxe à tona novamente o assunto do "surubão de Noronha", boato que circulou em 2020 e que foi negado pelo ator. A história rendeu assunto nas redes sociais e o próprio Gagliasso acabou fazendo piada na época. " Surubão de Noronha?", perguntou uma pessoa.

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