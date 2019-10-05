Boato sobre possível romance

Bruna Marquezine é ríspida com seguidores que a atacaram no Twitter

Atriz foi criticada por seguidores na rede social e respondeu com irritação. Causa da polêmica foram as notícias que apontam que a atriz teria ficado com Gian Luca Ewbank, 29, irmão de Giovanna Ewbank

AGÊNCIA FOLHAPRESS - A atriz Bruna Marquezine, 24, respondeu com irritação às críticas desrespeitosas que recebeu de seguidores no Twitter. A causa da polêmica foram as notícias que apontam que a atriz teria ficado com Gian Luca Ewbank, 29, irmão de Giovanna Ewbank, 33, durante os shows do Rock in Rio que aconteceram na última quinta-feira (3).

"Mano, vocês ficam me ironizando, me desrespeitam, criticam cruelmente, criam teorias na cabeça de vocês se baseando em post/like/follow no Instagram e fofocas mentirosas que são divulgadas por fontes bem duvidosas e me julgam por isso, ofendem pessoas que eu amo. Aí postam foto elogiando depois, dizendo que me amam. Usa foto minha no user e se diz fã. Que doideira é essa? Na boa...", desabafou a atriz.

O colunista do UOL, Léo Dias, compartilhou um vídeo em seu Instagram no qual é possível ver Marquezine e Gian Luca trocando carícias na área vip do festival. A atriz não assume um relacionamento desde o fim de seu romance com Neymar, em outubro de 2018. Já o último namoro do rapaz foi com a atriz Giovanna Lancellotti, 26, e terminou no fim de 2017.

