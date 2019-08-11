Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
CHIQUES E FAMOSOS

Festão de Bruna Marquezine reúne famosos no Cine Joia, em SP

Atriz completou 24 anos no último domingo (4) e fez mais uma comemoração

Publicado em 11 de Agosto de 2019 às 07:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 ago 2019 às 07:37
A atriz Bruna Marquezine Crédito: Reprodução/Instagram @brunamarquezine
A atriz Bruna Marquezine comemorou seu aniversário na madrugada deste domingo (11) com um festão no Cine Joia, na região central de São Paulo. Usando um vestido azul bebê colado ao corpo, ela aparece animada e dançando ao lado de convidados em vários vídeos postados nas redes sociais.
> Bruna Marquezine nega que esteja em 'aplicativo para ricaços'
Entre os famosos presentes estavam Sabrina Sato, Preta Gil, Luisa Sonza, Gabriela Pugliesi, Mateus Mazzafera, Enzo e Sophia Raia.
Antes da festa, Bruna publicou fotos sensuais no Instagram e ganhou elogios de milhares de seguidores.  
> Marquezine conheceu ex de Kardashian em app de namoro para milionários
A atriz completou 24 anos no domingo (4) e celebrou a data um dia antes no show da dupla Sandy e Junior, no Rio de Janeiro, com direito a festa surpresa organizada pela empresária Carol Sampaio.
No Rio, a comemoração contou com as presenças de Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank, João Vicente de Castro e Fernanda Paes Leme. Junior, de quem Bruna é fã, foi quem entregou o bolo à aniversariante.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Homem querendo fazer xixi
Acordar para fazer xixi à noite é normal? Urologista explica sinais de alerta
Imagem de destaque
5 pratos da culinária mineira irresistíveis e fáceis de preparar 
Marcelo Sangalo canta arrocha em bar
Filho de Ivete canta sucesso da mãe em bar de Petrolina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados