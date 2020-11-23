Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Streaming

Bruna Marquezine é anunciada como contratada da Netflix em vídeo cheio de referências

Atriz cita Bruno Gagliasso e Maisa, e sonha estar em 'O Gambito da Rainha'

Publicado em 23 de Novembro de 2020 às 14:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 nov 2020 às 14:22
Bruna Marquezine
Bruna Marquezine Crédito: Instagram/brunamarquezine
Bruna Marquezine, 25, foi anunciada como a nova contratada da Netflix na manhã desta segunda (23), em um vídeo divertido que faz referência a atores e produções da plataforma. Inicialmente, a atriz aparece indo dormir e se mostra ansiosa pelo primeiro dia no trabalho novo, na manhã seguinte.
"Esqueci de perguntar pro Gagliasso sobre o vale-refeição", diz ela, citando o ator Bruno Gagliasso, que também faz parte do elenco da Netflix. Na sequência, ela sonha que está no meio de séries da empresa como "O Gambito da Rainha" e "Dark".

Veja Também

Bruna Marquezine cai do salto e lembra Salete, de 'Mulheres Apaixonadas', em estreia como youtuber

Bruna Marquezine diz que teve Covid-19 e ser sua pior hater

"Rosa e Momo", da Netflix, é lindo e tem atuações impecáveis

Bruna Marquezine começou a carreira de atriz na Globo, ainda criança, quando se destacou como Salete, em "Mulheres Apaixonadas" (2003), trama que é reprisada atualmente no Viva. Desde então, ela era contratada da emissora até o início deste ano, quando se desvinculou do canal.
Em maio, ela já tinha afirmado em live que não queria mais fazer novelas. "Quando você está no núcleo da protagonista, você pode gravar até 40 cenas por dia. Isso significa que você vai fazer 14 horas, 15 horas de trabalho...e aí você sai, vai para a sua casa tomar seu banho, comer e vai se preparar para as 30 cenas do dia seguinte. É muito cansativo fisicamente, e pode se tornar muito cansativo emocionalmente, mentalmente", disse na ocasião.
A atriz participou de 11 novelas na Globo, a última foi "Deus Salve o Rei", em 2018.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Como atirador conseguiu chegar tão perto de Trump e outras perguntas sobre ataque em Washington
Imagem de destaque
Resfriado ou bronquiolite? Veja como identificar as doenças em crianças
A "Pretinha do Sertanejo" avançou para a próxima fase da disputa
Capixaba se destaca e avança em reality sertanejo no Caldeirão com Mion

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados