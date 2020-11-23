Bruna Marquezine é anunciada como contratada da Netflix em vídeo cheio de referências

Bruna Marquezine Crédito: Instagram/brunamarquezine

Bruna Marquezine, 25, foi anunciada como a nova contratada da Netflix na manhã desta segunda (23), em um vídeo divertido que faz referência a atores e produções da plataforma. Inicialmente, a atriz aparece indo dormir e se mostra ansiosa pelo primeiro dia no trabalho novo, na manhã seguinte.

"Esqueci de perguntar pro Gagliasso sobre o vale-refeição", diz ela, citando o ator Bruno Gagliasso, que também faz parte do elenco da Netflix. Na sequência, ela sonha que está no meio de séries da empresa como "O Gambito da Rainha" e "Dark".

Bruna Marquezine começou a carreira de atriz na Globo, ainda criança, quando se destacou como Salete, em "Mulheres Apaixonadas" (2003), trama que é reprisada atualmente no Viva. Desde então, ela era contratada da emissora até o início deste ano, quando se desvinculou do canal.

Em maio, ela já tinha afirmado em live que não queria mais fazer novelas. "Quando você está no núcleo da protagonista, você pode gravar até 40 cenas por dia. Isso significa que você vai fazer 14 horas, 15 horas de trabalho...e aí você sai, vai para a sua casa tomar seu banho, comer e vai se preparar para as 30 cenas do dia seguinte. É muito cansativo fisicamente, e pode se tornar muito cansativo emocionalmente, mentalmente", disse na ocasião.