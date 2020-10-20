Bruna Marquezine cai do salto e lembra Salete, de 'Mulheres Apaixonadas', em estreia como youtuber

Bruna Marquezine, 25, virou youtuber. E o primeiro vídeo do seu canal, divulgado nesta segunda (19), acompanha a atriz nos bastidores do MTV MIAW, premiação que aconteceu em setembro e que ela comandou ao lado da sua amiga, a cantora e ex-BBB Manu Gavassi.
Em sete minutos, o vídeo mostra a preparação de Bruna desde quatro dias antes do evento até a data em que ele ocorre. Há cenas bem divertidas, como quando ela cai do salto durante a prova de uma das roupas que usaria -um vestido bem volumoso.
Em outro momento, a atriz aparece gravando a música do quadro de abertura, que cantou e encenou ao lado de Gavassi. Bruna brinca sobre a dificuldade de soltar a voz: "Eu faço a Salete, então, eu sei chorar, cantar ainda...", diz, emendando em palavrões. Salete, de "Mulheres Apaixonadas" (Globo, 2003), foi a personagem de estreia dela em novelas, e até hoje um marco na sua carreira.
"Agora é só alegria", conclui Bruna no vídeo, sentada no palco, ao fim da premiação.