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Moda

Bruna Marquezine assina direção criativa de campanha para grife

Atriz também se fotografou em casa e fez a própria maquiagem para aparecer nas imagensBruna Marquezine assina direção criativa de campanha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 18:53

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 18:53

Que Bruna Marquezine, 25, é multitalentosa todo mundo já sabia. Mas a atriz agora está mostrando versatilidade em áreas que nada têm a ver com a interpretação. A atriz, cujo último papel na TV foi como a Catarina de "Deus Salve o Rei" (2018), assina a direção criativa da campanha Verão 2020/2021 para a grife Colcci.
Bruna Marquezine assina direção criativa de campanha
Bruna Marquezine assina direção criativa de campanha Crédito: Mariana Maltoni/Divulgação
As fotos foram realizadas na casa da própria Bruna, no Rio de Janeiro. Uma parte foi clicada de forma remota pela fotógrafa Mariana Maltoni, enquanto os demais registros foram feitos pela própria atriz, em forma de autoretrato. As imagens foram feitas misturando tecnologia digital e analógica, com uso de câmeras antigas de filme.

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Vale ressaltar ainda que a eterna ex de Neymar também foi responsável pela própria maquiagem e cabelo. Só as peças usadas por ela que foram selecionadas pela stylist Rita Lazzarotti.
Nas imagens, a atriz aparece descontraída, em looks que incluem mangas bufantes, barriga de fora e muito jeans, tudo com o frescor da estação mais quente do ano. Segundo a marca, elas refletem "o modo otimista, diverso, alegre, sofisticado e leve que a marca traz para esses tempos de pandemia em que estamos passando".

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