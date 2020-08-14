Bruna Marquezine assina direção criativa de campanha para grife

Que Bruna Marquezine, 25, é multitalentosa todo mundo já sabia. Mas a atriz agora está mostrando versatilidade em áreas que nada têm a ver com a interpretação. A atriz, cujo último papel na TV foi como a Catarina de "Deus Salve o Rei" (2018), assina a direção criativa da campanha Verão 2020/2021 para a grife Colcci.

Bruna Marquezine assina direção criativa de campanha Crédito: Mariana Maltoni/Divulgação

As fotos foram realizadas na casa da própria Bruna, no Rio de Janeiro. Uma parte foi clicada de forma remota pela fotógrafa Mariana Maltoni, enquanto os demais registros foram feitos pela própria atriz, em forma de autoretrato. As imagens foram feitas misturando tecnologia digital e analógica, com uso de câmeras antigas de filme.

Vale ressaltar ainda que a eterna ex de Neymar também foi responsável pela própria maquiagem e cabelo. Só as peças usadas por ela que foram selecionadas pela stylist Rita Lazzarotti.