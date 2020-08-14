Educação Física

Denúncia por exercício ilegal de profissão é 'infundada', diz Pabllo Vittar

A assessoria da cantora afirmou que a denúncia é 'infundada e inverídica', que 'a cantora nunca prescreveu, deu aula como profissional ou orientou nenhum treino'

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 16:39

Redação de A Gazeta

Pabllo Vittar faz campanha de coleção contra LGBTQIfobia da Adidas Crédito: Divulgação
O Conselho Regional de Educação Física da 1ª Região (CREF1), do Rio de Janeiro e Espírito Santo, anunciou que protocolará uma notícia-crime contra a cantora Pabllo Vittar por "exercício ilegal da profissão" ao Ministério Público Estadual.
A justificativa é a de que pessoas que "não são profissionais de educação física" "não podem prestar tais serviços que colocam em risco a sociedade".
No documento feito pela entidade, constam links de algumas postagens de Pabllo no Instagram, além de prints de vídeos publicados por ela como "Treino de perna e bunda para fazer em casa by me". Recentemente, o CREF1 fez denúncia semelhante em relação à atriz Claudia Raia.
Procurada pelo Estadão, a assessoria da cantora afirmou que a denúncia é "infundada e inverídica", que "a cantora nunca prescreveu, deu aula como profissional ou orientou nenhum treino" e que Pabllo "deixa claro no vídeo em questão que não é educadora física e apenas mostra sua rotina de exercícios físicos".

A NOTA NA ÍNTEGRA:

"A assessoria de Comunicação da cantora Pabllo Vittar esclarece que a notícia-crime protocolada pelo Conselho Regional de Educação Física da Primeira Região (CREF1) contra a artista é infundada e inverídica. A cantora nunca prescreveu, deu aula como profissional ou orientou nenhum treino. A cantora ainda deixa claro no vídeo em questão que não é educadora física e apenas mostra - como tantos outros artistas e Influencers - sua rotina de exercícios físicos em suas redes sociais, que também serve como motivação para que seus seguidores procurem hábitos de vida saudáveis."

