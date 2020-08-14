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Televisão

Miguel Falabella estreia na TV Cultura no reality show 'Talentos'

O ator deixou a Globo, onde passou 39 anos, no último mês de junho. Desde então ele está liberado a trabalhar em outras emissoras
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 ago 2020 às 16:50

Publicado em 14 de Agosto de 2020 às 16:50

O ator, apresentador e escritor Miguel Falabella
O ator, apresentador e escritor Miguel Falabella Crédito: TV Globo/Reprodução
O ator Miguel Falabella faz sua estreia no Talentos, reality show musical da TV Cultura que vai ao ar neste sábado, 15, às 20h.
Ele será um dos jurados ao lado de Cleto Baccic, Diego Montez e Paula Capovilla. O programa é apresentado por Jarbas Homem de Mello. A final do programa está prevista para ir ao ar em 31 de outubro.
Ao todo, serão 24 participantes no decorrer do Talentos, quatro em cada seletiva da atração. Na primeira, serão avaliados Maria Clara Mascellani, Mericia Cassiano, Stacy Locatelli e Thiago Lemmos. Dois vão à semifinal, um à repescagem e o outro é eliminado.
Miguel Falabella deixou a Globo, onde passou 39 anos, no último mês de junho. Desde então ele está liberado a trabalhar em outras emissoras, como a TV Cultura.

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