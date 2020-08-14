Miguel Falabella estreia na TV Cultura no reality show 'Talentos'

O ator, apresentador e escritor Miguel Falabella Crédito: TV Globo/Reprodução

O ator Miguel Falabella faz sua estreia no Talentos, reality show musical da TV Cultura que vai ao ar neste sábado, 15, às 20h.

Ele será um dos jurados ao lado de Cleto Baccic, Diego Montez e Paula Capovilla. O programa é apresentado por Jarbas Homem de Mello. A final do programa está prevista para ir ao ar em 31 de outubro.

Ao todo, serão 24 participantes no decorrer do Talentos, quatro em cada seletiva da atração. Na primeira, serão avaliados Maria Clara Mascellani, Mericia Cassiano, Stacy Locatelli e Thiago Lemmos. Dois vão à semifinal, um à repescagem e o outro é eliminado.