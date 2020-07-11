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Declarações

'Bolsonaro deveria levar uma surra de cinto', diz Cássia Kis

Para a atriz de 62 anos, o comportamento do presidente da República, de um 'homem infantil, que não amadureceu', piora a situação

Publicado em 11 de Julho de 2020 às 12:40

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jul 2020 às 12:40
Cassia Kis na peça
Cassia Kis na peça "Meu Quintal é Maior Do que O Mundo" Crédito: Ronaldo Gutierrez
A atriz Cássia Kis, 62, disse que Jair Bolsonaro deveria "levar uma surra de cinto da mãe dele", em entrevista à revista Veja publicada na última quarta-feira (8).
Para ela, o comportamento do presidente, de um "homem infantil, que não amadureceu", piora a situação. "Os absurdos que ele diz são coisas de criança, de homem mimado. O Bolsonaro tinha que levar uma surra de cinto da mãe dele", acrescentou.
Kis também contou aos jornalistas da revista que tem se sentido muito triste durante o período de isolamento contra o novo coronavírus.
"Choro todos os dias e às vezes tenho a sensação de que estou testemunhando o fim do mundo, porque não dá para viver em paz sabendo que tem gente sem ter o que comer, sem acesso à saúde", relatou.
A atriz está de volta às telas com a reprise da novela "Vale Tudo", de 1988, que começará a ser exibida no dia 20 de julho na plataforma de streaming Globoplay.
Kis interpreta a vilã Leila, responsável pelo assassinato de Odete Roitman, personagem da atriz Beatriz Segall.

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