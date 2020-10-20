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Papo aberto

Biel lembra quando se apaixonou por Mirella e cita relação aberta com ela

Na parte final da história, o cantor Biel disse que sua ex-namorada morria de ciúme de Mirella

Publicado em 20 de Outubro de 2020 às 11:22

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 out 2020 às 11:22
"A Fazenda 12": o peão Biel em conversa na sala da sede Crédito: Record TV/Reprodução
Parece que o cantor Biel ainda sente algum carinho por Mirella. Em papo aberto com Juliano na sede de A Fazenda 12 (Record), o atual namorado de Tays abriu o coração e relembrou quando se apaixonou pela funkeira.
"Ela é uma brisa, sempre foi. Em casa, ela colava direto, praticamente morava em casa porque é onde tudo acontecia. E ela queria também entrar nesse meio. Fiquei muito tempo sem ter esse contato com ela que a gente está tendo aqui", começou.
Em seguida, lembrou mais detalhes do começo da paixão. "Tinha uma amiga dela que levou ela [em um show meu] e queria muito me conhecer. Só que aí chegou no camarim e eu me apaixonei pela Mirella. A partir daí começou a nossa história", disse.
Porém, segundo ele, ambos tinham uma relação aberta. "Mas sem fidelidade. Ela tinha os rolês dela, eu os meus. Mas a gente saia junto direto, toda semana. Tem muita história. Quem viveu, viveu", apontou.
Na parte final da história, Biel disse que sua ex-namorada morria de ciúme de Mirella. "Minha ex tinha muito ciúme dela, porque direto eu curtia as coisas dela, comentava. Minha ex não entendia. E por outro lado, o dela também não", finalizou.

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