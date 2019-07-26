Home
Benício Huck volta a praticar wakeboard após acidente: "Capacete"

Família Huck está curtindo uns dias de férias na Grécia

Publicado em 26 de julho de 2019 às 12:05

 Atualizado há 6 anos

Luciano Huck, Angélica e os filhos estão em Nafplion, na Grécia, curtindo uns dias de relax. Durante a trip, Benício - que se acidentou em esporte aquático recentemente - voltou a praticar a atividade radical. 

Em fotos publicadas na web, Luciano apareceu tranquilizando os fãs: "Muito gratos, abençoados e felizes... Beni está de volta ao mar, mas agora ele e seu inseparável capacete. A linha que separada a felicidade do caos é muito tênue, por isso, vamos reforçar cada vez mais, insistam que seus filhos usem capacete nas atividades de lazer: bicicleta, skate, patinete, surf, wakeboard, esqui, carrinho de rolimã e por aí vai". 

Benício chegou a passar por uma neurocirurgia depois de se acidentar na baía de Ilha Grande, Sul do Rio de Janeiro. 

